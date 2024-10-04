Зафільмувала приліт "Шахеда" РФ: з'явилося відео затримання жительки Калинковичів в Білорусі

Місцеву жительку за поширення відео звинувачують у співпраці з "екстремістами".

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У Білорусі над містом Калинковичі під час повітряної атаки РФ на територію України вибухнув російський "Шахед". Цей момент встигла зафільмувати місцева жителька, а її відео поширили багато ресурсів. Через це її затримали білоруські правоохоронці. Відео затримання оприлюднили "Внутрішні війська МВС" Білорусі.

"Співробітники Комітету державної безпеки за силової підтримки військовослужбовців СОБРу затримали жительку Калинковичів за співпрацю з екстремістськими ресурсами. Передаючи інформацію, фото- та відеоматеріали адміністраторам деструктивних телеграм-каналів, жінка не лише могла посіяти паніку серед населення та дезінформувати його, а й заробила собі кримінальну відповідальність", — йдеться в повідомленні.

Проліт і вибух "Шахеда" зафільмувала вулична камера спостереження на подвір'ї місцевої жительки. Як пише видання "Медиазона Белорусь", "розташування хвіртки, її форма, колір і форма паркану" на записі силовиків збігаються з тими, що були на відео, що зафіксував вночі 3 жовтня момент падіння дрона-камікадзе "Шахед".

Відео було знято камерою відеоспостереження, а потім з'явилось у чатах Калинковичів. За даними видання, приблизно о 04:55 жителів міста розбудив свист дрона, що падав: "Звук вибуху був такої сили, що багатьом свідкам здалося, що вилетять шибки у вікнах. Звукова хвиля дійшла до сусідніх сіл".

Згідно з оприлюдненими кадрами видно, що затримання жінки проводилося у вечірній час. Білоруські силовики перелізли через хвіртку її приватного подвір'я і увірвалися в будинок. Вони почали погрожувати і поклали на землю всі присутніх там чоловіків.

Нагадаємо, що 3 жовтня повідомлялося, що в Білорусі над містом Калиновичі пролетів російський "Шахед" і вибухнув. ППО Білорусі в той час не працювали. Про наслідки падіння "Шахеда" в Калинковичах нічого невідомо.