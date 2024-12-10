Каждый день — по "Орешнику": в ГУР раскрыли способности РФ производить межконтинентальные ракеты

Планы Москвы снабжать Беларусь ракетами "Орешник" заставляют кратно увеличивать их производство. Гиперзвуковой комплекс угрожает силам Западного блока в Европе, Тихом океане и даже в Арктике.

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Россия может производить до 300 ракет "Орешник" за один год, в среднем до 25 штук в месяц. Данные ракеты — первые в своем классе, разрабатываемые в России с 1980-х годов, пишет издание Military Watch Magazine на основе данных Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Способность ракеты "Орешник" нести ядерные и обычные боеголовки, поражая до шести целей, делает его весьма грозным оружием. Такая ракета может поразить силы Западного блока по всей Европе, а также в глубине Тихого океана и Арктики.

Москва планирует поставлять ракеты "Орешник" в Беларусь. Планы по развертыванию комплекса в других странах свидетельствует о возможном существенном увеличении их производства, подчеркивают авторы.

Значительная "асимметричная" ценность "Орешника", как средства противодействия гораздо более крупным силам НАТО, приведет к тому, что Россия развернет ее в большом количестве.

Специалисты подчеркивают вероятность того, что увеличение производства "Орешника" произойдет за счет сокращения программы выпуска баллистических ракет межконтинентальной дальности, в том числе РС-24 "Ярс". В 2010-х годах в России производили в среднем 22 ракеты "Ярс" за год.

Напомним, эксперты ранее отмечали, что технологические характеристики российских ракет не смогли изменить стратегический баланс войны с Украиной. Силы ПВО якобы сбили БПЛА, но ударная волна повредила ворота.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее рассказал, зачем РФ нанесла удар гиперзвуковой ракетой "Орешник" по Днепру. По его словам, это было предупреждением Западу понять, что РФ готова использовать любые средства для недопущения "стратегического поражения".