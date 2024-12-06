По словам главы МИД РФ, Запад якобы отказался обсуждать сохранение гарантий безопасности для России за недели и месяцы до полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью консервативному американскому журналисту Такеру Карлсону в четверг, 5 декабря заявил, что применение гиперзвуковой ракеты "Орешник" в войне в Украине было попыткой заставить Запад понять, что РФ готова использовать любые средства, чтобы не допустить "стратегического поражения" Москвы. Об этом пишет Reuters.

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Удар ракетой "Орешник" по Днепру в прошлом месяце, по словам кремлевского лидера Владимира Путина, был испытанием ракеты, которую, по его словам, невозможно сбить. Он также пригрозил, что, если понадобится, Россия может привести в действие другие подобные ракетные разработки в "боевых условиях".

"Посыл заключается в том, что вы, я имею в виду США и союзников США, которые также поставляют это дальнобойное оружие киевскому режиму, должны понимать, что мы будем готовы применить любые средства, чтобы не позволить им добиться успеха в том, что они называют стратегическим поражением России", — заявил Лавров.

По его словам, Вашингтон борется за сохранение своей гегемонии над миром, над любой страной, любым регионом, любым континентом.

"Мы боремся за наши законные интересы безопасности", — добавил он. В своем интервью на английском Лавров также сказал, что Запад якобы отказался обсуждать сохранение гарантий безопасности для России за недели и месяцы до полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Вместе с тем 2022 году, когда российские войска накапливались на границе с Украиной, западные лидеры пытались отговорить Москву от вторжения. Президент Франции Эммануэль Макрон беседовал с Путиным за три недели до вторжения. После которых заявлял, что получил заверения в том, что Россия не предпримет никаких действий, которые ухудшат ситуацию.

Лавров же в комментариях Карлсону отметил, что Украина потеряла возможность сохранить свою территориальную целостность, дважды отклонив предложения о сделке — один раз до начала полномасштабной войны, а затем на переговорах в апреле 2022 года в Стамбуле.

"Мы не начинали эту войну. Мы годами посылали предупреждения о том, что подталкивание НАТО все ближе и ближе к нашим границам создаст проблему", — сказал он.

Красные линии

В ходе 80-минутного разговора Лавров также посоветовал Западу отказаться от идеи о том, что РФ нет так называемых красных линий.

"Эти красные линии вновь и вновь перемещаются — это очень серьезная ошибка", — сказал он.

Лавров также назвал "бессмысленным" мирный план президента Украины Владимира Зеленского, впервые представленный в конце 2022 года, и последующий план "победы", объявленный ранее в этом году.

Напомним, что во время выступления а мальтийском форуме Сибигы и Лаврова разгорелся скандал.

Также сообщалось, что бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал ВСУ за "мясные штурмы".