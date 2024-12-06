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Военный Фокус Российско-украинская война Переговоры Украины и России по прекращению войны

Лавров озвучил условия Кремля для завершения войны в Украине (видео)

Сергей Лавров, Лавров
Фото: РИА Новости | Сергей Лавров заявил, что оккупация Крыма не вызвала такого шума на Западе, как боевые действия на востоке

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что признания территорий по линии фронта Москве недостаточно. События в Буче, по его оценке, могли быть чушью.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал причины, почему страна-агрессор развязала войну в Украине, и озвучил условия Кремля для ее завершения. Об этом известно из интервью, опубликованного американским журналистом Такером Карслоном в соцсети X (ранее — Twitter) 6 декабря.

Чиновник заявил, что Украина не потеряла бы Крым, если бы было подписано соглашение во время Революции достоинства. По его словам, Москва требовала только соглашения между президентом и оппозицией.

"Соглашение не было подписано, а мы требовали выполнения этого соглашения, они были абсолютно нетерпеливы и агрессивны", — отметил Лаврова.

По его словам, когда Крым был аннексирован, "никто на Западе не поднимал эти ваши крики". Однако внимание было сфокусировано на Донбассе.

Министр вспомнил безрезультатные переговоры в Стамбуле, которые якобы были сорваны из-за желания тогдашнего премьера Великобритании Бориса Джонсона продолжать войну. В этом контексте он обратился к событиям в Буче, поставив под сомнение трагедию.

"Правда или чушь крутилась по всем СМИ с осуждением России, не интересует никого из политиков, чиновников ООН, а теперь даже журналистов", — заверил Лавров.

Он объяснил, что основой позиции Кремля по завершению войны остаются принципы, которые обсуждались в Стамбуле и были отвергнуты украинской делегацией.

Требования России таковы:

  1. Никаких военных баз и учений на территории Украины, а также никакого вступления в НАТО для обеспечения коллективной безопасности.
  2. Учесть реалии "на земле", но не только за линией фронта, но и изменения в конституции РФ. Речь идет о включении в состав России четырех регионов — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
  3. Украина должна отказаться от "русофобской политики". В частности, недопустимыми в РФ считают законы, которые запрещают русский язык, русскую культуру, российские СМИ и УПЦ.

Напомним, 4 декабря в СМИ со ссылкой на чиновников передали, что администрация Владимира Зеленского ведет переговоры с командой новоизбранного президента США Дональда Трампа по завершению войны.

2 декабря Зеленский прокомментировал позицию Киева по достижению мира. Он признал, что Украина не имеет достаточно сил для возвращения Крыма силой, но назвал условие для прекращения огня.