Лавров озвучил условия Кремля для завершения войны в Украине (видео)

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что признания территорий по линии фронта Москве недостаточно. События в Буче, по его оценке, могли быть чушью.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал причины, почему страна-агрессор развязала войну в Украине, и озвучил условия Кремля для ее завершения. Об этом известно из интервью, опубликованного американским журналистом Такером Карслоном в соцсети X (ранее — Twitter) 6 декабря.

Чиновник заявил, что Украина не потеряла бы Крым, если бы было подписано соглашение во время Революции достоинства. По его словам, Москва требовала только соглашения между президентом и оппозицией.

"Соглашение не было подписано, а мы требовали выполнения этого соглашения, они были абсолютно нетерпеливы и агрессивны", — отметил Лаврова.

По его словам, когда Крым был аннексирован, "никто на Западе не поднимал эти ваши крики". Однако внимание было сфокусировано на Донбассе.

Министр вспомнил безрезультатные переговоры в Стамбуле, которые якобы были сорваны из-за желания тогдашнего премьера Великобритании Бориса Джонсона продолжать войну. В этом контексте он обратился к событиям в Буче, поставив под сомнение трагедию.

"Правда или чушь крутилась по всем СМИ с осуждением России, не интересует никого из политиков, чиновников ООН, а теперь даже журналистов", — заверил Лавров.

Он объяснил, что основой позиции Кремля по завершению войны остаются принципы, которые обсуждались в Стамбуле и были отвергнуты украинской делегацией.

Требования России таковы:

Никаких военных баз и учений на территории Украины, а также никакого вступления в НАТО для обеспечения коллективной безопасности. Учесть реалии "на земле", но не только за линией фронта, но и изменения в конституции РФ. Речь идет о включении в состав России четырех регионов — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Украина должна отказаться от "русофобской политики". В частности, недопустимыми в РФ считают законы, которые запрещают русский язык, русскую культуру, российские СМИ и УПЦ.

Напомним, 4 декабря в СМИ со ссылкой на чиновников передали, что администрация Владимира Зеленского ведет переговоры с командой новоизбранного президента США Дональда Трампа по завершению войны.

2 декабря Зеленский прокомментировал позицию Киева по достижению мира. Он признал, что Украина не имеет достаточно сил для возвращения Крыма силой, но назвал условие для прекращения огня.