Киев начал переговоры с администрацией Трампа о завершении войны, — WSJ

По данным СМИ, команда Дональда Трампа мало заинтересована в том, чтобы Украина получила приглашение в НАТО. В то же время в Киеве не согласны на нестабильный или временный мир.

Украинские чиновники на высоком уровне ведут переговоры с администрацией новоизбранного президента США Дональда Трампа по завершению войны. Об этом 4 декабря сообщили в The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Неназванный чиновник Трампа рассказал, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак должен встретиться с будущим спецпредставителем по вопросам России и Украины Китом Келлогом и будущим советником по нацбезопасности Майклом Уолтцем.

Отмечается, что команда Трампа мало заинтересована в предложении Украине относительно членства в НАТО. Это президент Владимир Зеленский считает жизненно важной гарантией безопасности.

Ермак уже встретился во Флориде с будущей руководительницей аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. По данным издания, Украина планирует сообщить о своей готовности к миру.

"Но это должен быть устойчивый мир. Нестабильный, временный мир не служит ни интересам США, ни Украине", — подчеркнул источник, знакомый с позицией Киева.

Советники Трампа предлагали признать захват Россией примерно 20% территорий Украины и пока лишить страну возможности вступить в НАТО. Также представители первой администрации республиканца выступили за то, чтобы остановить поставки оружия для ВСУ, чтобы убедить Киев начать мирные переговоры.

Сообщается, что РФ наращивает наступление по линии фронта. Однако несмотря на потери оккупанты не достигли прорыва на освобожденном востоке или в собственной Курской области.

"В Киеве очень глубоко разочарованы уходящей администрацией. Новая администрация Трампа дала людям в Киеве надежду на прорыв. Как это будет выглядеть — вопрос. Но ясно то, что статус-кво закончится", — заявил аналитик Международной кризисной группы, организации по разрешению конфликтов Лючиан Ким.

Напомним, в Reuters со ссылкой на советников Дональда Трампа сообщили, что мирный план новой администрации США, вероятно, будет предусматривать передачу больших частей территории Украины России и отказ от членства в НАТО.

3 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что планы Украины неизменны и она должна быть сильнее, чтобы в 2025 году закончить войну. Россию при этом он послал "на три буквы".