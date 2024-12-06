Лавров озвучив умови Кремля для завершення війни в Україні (відео)

Голова МЗС РФ Сергій Лавров повідомив, що визнання територій за лінією фронту Москві недостатньо. Події в Бучі, за його оцінку, могли бути нісенітницею.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров прокоментував причини, чому країна-агресорка розв’язала війну в Україні, та озвучив умови Кремля для її завершення. Про це відомо з інтерв’ю, опублікованого американським журналістом Такером Карслоном у соцмережі X (раніше — Twitter) 6 грудня.

Чиновник заявив, що Україна не втратила б Крим, якби була підписана угода під час Революції гідності. З його слів, Москва вимагала лише угоди між президентом і опозицією.

"Угода не була підписана, а ми вимагали виконання цієї угоди, вони були абсолютно нетерплячі та агресивні", — зауважив Лаврова.

З його слів, коли Крим був анексований, "ніхто на Заході не підіймав ці ваші крики". Однак увага була сфокусована на Донбасі.

Міністр згадав безрезультатні переговори у Стамбулі, які нібито були зірвані через бажання тодішнього прем’єра Великої Британії Бориса Джонсона продовжувати війну. У цьому контексті він звернувся до подій у Бучі, поставивши під сумнів трагедію.

"Правда чи нісенітниця крутилася по всіх ЗМІ із засудженням Росії, не цікавить нікого з політиків, чиновників ООН, а тепер навіть журналістів", — запевнив Лавров.

Він пояснив, що основою позиції Кремля щодо завершення війни залишаються принципи, які обговорювались в Стамбулі й були відкинуті українською делегацією.

Вимоги Росії такі:

Ніяких військових баз та навчань на території України, а також ніякого вступу в НАТО для забезпечення колективної безпеки. Врахувати реалії "на землі", але не лише за лінією фронту, але й зміни в конституції РФ. Йдеться про включення у склад Росії чотирьох регіонів — Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Україна має відмовитися від "русофобської політики". Зокрема, неприпустимими у РФ вважають закони, які забороняють російську мову, російську культуру, російські ЗМІ та УПЦ.

Нагадаємо, 4 грудня у ЗМІ з посиланням на чиновників передали, що адміністрація Володимира Зеленського веде переговори з командою новообраного президента США Дональда Трампа щодо завершення війни.

2 грудня Зеленський прокоментував позицію Києва щодо досягнення миру. Він визнав, що Україна не має достатньо сил для повернення Криму силою, але назвав умову для припинення вогню.