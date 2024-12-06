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Воєнний фокус Російсько-українська війна Переговори України та Росії щодо припинення війни

Лавров озвучив умови Кремля для завершення війни в Україні (відео)

Сергій Лавров, Лавров
Фото: РИА Новости | Сергій Лавров заявив, що окупація Криму не викликала такого галасу на Заході, як бойові дії на сході

Голова МЗС РФ Сергій Лавров повідомив, що визнання територій за лінією фронту Москві недостатньо. Події в Бучі, за його оцінку, могли бути нісенітницею.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров прокоментував причини, чому країна-агресорка розв’язала війну в Україні, та озвучив умови Кремля для її завершення. Про це відомо з інтерв’ю, опублікованого американським журналістом Такером Карслоном у соцмережі X (раніше — Twitter) 6 грудня.

Чиновник заявив, що Україна не втратила б Крим, якби була підписана угода під час Революції гідності. З його слів, Москва вимагала лише угоди між президентом і опозицією.

"Угода не була підписана, а ми вимагали виконання цієї угоди, вони були абсолютно нетерплячі та агресивні", — зауважив Лаврова.

З його слів, коли Крим був анексований, "ніхто на Заході не підіймав ці ваші крики". Однак увага була сфокусована на Донбасі.

Міністр згадав безрезультатні переговори у Стамбулі, які нібито були зірвані через бажання тодішнього прем’єра Великої Британії Бориса Джонсона продовжувати війну. У цьому контексті він звернувся до подій у Бучі, поставивши під сумнів трагедію.

"Правда чи нісенітниця крутилася по всіх ЗМІ із засудженням Росії, не цікавить нікого з політиків, чиновників ООН, а тепер навіть журналістів", — запевнив Лавров.

Він пояснив, що основою позиції Кремля щодо завершення війни залишаються принципи, які обговорювались в Стамбулі й були відкинуті українською делегацією.

Вимоги Росії такі:

  1. Ніяких військових баз та навчань на території України, а також ніякого вступу в НАТО для забезпечення колективної безпеки.
  2. Врахувати реалії "на землі", але не лише за лінією фронту, але й зміни в конституції РФ. Йдеться про включення у склад Росії чотирьох регіонів — Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
  3. Україна має відмовитися від "русофобської політики". Зокрема, неприпустимими у РФ вважають закони, які забороняють російську мову, російську культуру, російські ЗМІ та УПЦ.

Нагадаємо, 4 грудня у ЗМІ з посиланням на чиновників передали, що адміністрація Володимира Зеленського веде переговори з командою новообраного президента США Дональда Трампа щодо завершення війни.

2 грудня Зеленський прокоментував позицію Києва щодо досягнення миру. Він визнав, що Україна не має достатньо сил для повернення Криму силою, але назвав умову для припинення вогню.