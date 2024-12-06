Кремль піде на все, щоб не допустити "стратегічної поразки" в Україні, — Лавров

За словами глави МЗС РФ, Захід нібито відмовився обговорювати збереження гарантій безпеки для Росії за тижні та місяці до повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю консервативному американському журналісту Такеру Карлсону в четвер, 5 грудня, заявив, що застосування гіперзвукової ракети "Орішник" у війні в Україні було спробою змусити Захід зрозуміти, що РФ готова використовувати будь-які засоби, щоб не допустити "стратегічної поразки" Москви. Про це пише Reuters.

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Удар ракетою "Орішник" по Дніпру минулого місяця, за словами кремлівського лідера Володимира Путіна, був випробуванням ракети, яку, за його словами, неможливо збити. Він також пригрозив, що, якщо знадобиться, Росія може привести в дію інші подібні ракетні розробки в "бойових умовах".

"Посилання полягає в тому, що ви, я маю на увазі США і союзників США, які також постачають цю далекобійну зброю київському режиму, повинні розуміти, що ми будемо готові застосувати будь-які засоби, щоб не дозволити їм досягти успіху в тому, що вони називають стратегічною поразкою Росії", — заявив Лавров.

За його словами, Вашингтон бореться за збереження своєї гегемонії над світом, над будь-якою країною, будь-яким регіоном, будь-яким континентом.

"Ми боремося за наші законні інтереси безпеки", — додав він. У своєму інтерв'ю англійською Лавров також сказав, що Захід нібито відмовився обговорювати збереження гарантій безпеки для Росії за тижні та місяці до повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Водночас 2022 року, коли російські війська накопичувалися на кордоні з Україною, західні лідери намагалися відмовити Москву від вторгнення. Президент Франції Еммануель Макрон розмовляв із Путіним за три тижні до вторгнення. Після яких заявляв, що отримав запевнення в тому, що Росія не зробить жодних дій, які погіршать ситуацію.

Лавров же в коментарях Карлсону зазначив, що Україна втратила можливість зберегти свою територіальну цілісність, двічі відхиливши пропозиції про угоду — один раз до початку повномасштабної війни, а потім на переговорах у квітні 2022 року в Стамбулі.

"Ми не починали цю війну. Ми роками посилали попередження про те, що підштовхування НАТО все ближче і ближче до наших кордонів створить проблему", — сказав він.

Червоні лінії

Під час 80-хвилинної розмови Лавров також порадив Заходу відмовитися від ідеї про те, що РФ не має так званих червоних ліній.

"Ці червоні лінії знову і знову переміщуються — це дуже серйозна помилка", — сказав він.

Лавров також назвав "безглуздим" мирний план президента України Володимира Зеленського, вперше презентований наприкінці 2022 року, і наступний план "перемоги", оголошений раніше цього року.

Нагадаємо, що під час виступу на мальтійському форумі Сибіги та Лаврова розгорівся скандал.

Також повідомлялося, що колишній президент України Петро Порошенко розкритикував ЗСУ за "м'ясні штурми".