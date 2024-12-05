Скандал на Мальте: как Сибига и Лавров на одном саммите выступали

На министерской встрече ОБСЕ на Мальте впервые с начала полномасштабного вторжения в лице главы росМИД присутствовала Россия. Означает ли это начало ползучей деизоляции РФ на мировой арене и могли ли неформально контактировать Сибига и Лавров, выяснял Фокус.

4-5 декабря глава МИД Украины Андрей Сибига совершил визит на Мальту, где прошло 31-е ежегодное заседание Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМЗС ОБСЕ). Как отметили в отечественном внешнеполитическом ведомстве, главный дипломат страны во время визита максимально сосредоточился на российской агрессии против Украины, ее последствиях для безопасности на пространстве ОБСЕ и за его пределами, а также на необходимости достижения "всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира".

Как и почему заместителя Лаврова не пустили на Мальту

Особенностью нынешней встречи в рамках СМИД ОБСЕ стало то, что в ней принял участие глава росМИД Лавров, несмотря на то, что находится под санкциями ЕС. Это стало его первой поездкой в страну Евросоюза за время полномасштабной войны. В прошлом году Лаврова впустили на министериал ОБСЕ в Северной Македонии, которая еще не является членом ЕС. Тогда МИД Болгарии согласовал пролет спецборта с российской делегацией через территорию страны, однако позже отказал, потому что на борту была официальная представительница дипведомства РФ Мария Захарова. В этот же раз буквально накануне нынешней встречи в Валлетте также стало известно об аннуляции визы Захаровой. В росМЗС заявили, что это произошло из-за попыток западных стран "украинизировать" повестку дня ОБСЕ.

В то же время сама Захарова сообщила, что уже выданную ей визу аннулировали с формулировкой "по независящим от нас обстоятельствам".

"Какие такие обстоятельства? Магнитная буря? Астероид в Якутске? Ретроградный Меркурий? Раньше говорили о "трех корзинах" ОБСЕ, в рамках которых определялись базовые принципы сотрудничества и взаимодействия на пространстве организации. Теперь не осталось ни сотрудничества, ни взаимодействия, а вместо принципов — беспринципность. Во все эти "корзины" ОБСЕ теперь и выбрасывает собственные решения. Сколько уже коварных действий эта западная гидра устроила всем, в том числе и российским дипломатам! Какие только болезненные фантазии "русофобы в собственном аду" не пытались реализовать!" — возмутилась Захарова у себя в Telegram-канале.

Представительница МИД РФ заявила, что ее не пустили на Мальту из-за "русофобов" Фото: Открытые источники

Между тем Times of Malta сообщила, что официальная Валлетта аннулировала визу Захаровой перед заседанием Совета министров иностранных дел ОБСЕ из-за возражений стран Балтии: "Как действующий председатель ОБСЕ Мальта могла попросить об исключении из запрета санкций, из-за чего Марии Захаровой и выдали визу. Однако позже Литва, Латвия и Эстония отказались отправлять на заседание своих министров иностранных дел в знак протеста против присутствия там россиян. Польские власти также выступали против выдачи визы главе российского МИДа".

И хотя Лавров получил приглашение на обед, на тематический ужин, посвященный обсуждению российской агрессии, его даже не позвали. О личной встрече Сибиги и Лаврова в кулуарах ОБСЕ не сообщали ни официальные источники, ни медиа. Зато господин Сибига вышел из зала пленарных заседаний ОБСЕ перед началом там выступления своего российского "коллеги" Лаврова, сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве, добавив при этом, что в конце своего выступления он назвал главу росМВД военным преступником.

Отметим, что Лавров во время своего спича заявил, что США и их союзники "выбросили на свалку" все договоренности по контролю над вооружениями, заключенные в 1980-е годы. По его мнению, это ведет к риску "реинкарнации холодной войны" и ее перехода к горячей фазе. "Идеалом безопасности для прифронтовых государств в борьбе с "российской угрозой" стали обмотанные колючей проволокой границы, противотанковые рвы, топтание в очереди за право принять на своей территории иностранные войска", — сказал главный росдипломат, не упоминая при этом российское вторжение в Украину.

С какой целью на Западе пересматривают стратегию отношений с РФ

Политолог Алексей Якубин в разговоре с Фокусом отмечает следующее: "Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что два года полномасштабной войны международная изоляция России действительно ощущалась. По крайней мере с Путиным и Лавровым никто, мягко говоря, не горел желанием встречаться. Причем речь идет не только о западных политиках. Но большую свинью здесь подложила история с Ближним Востоком. Иначе говоря, позиция Запада по Израилю заставила ряд незападных стран говорить о двойных стандартах и в конце концов мы увидели недавний саммит БРИКС в Казани, где действительно было очень много мировых лидеров. Собственно, после этого саммита западная пресса констатировала, что политика изоляции России с треском провалилась. В этом смысле нынешняя история с Лавровым на встрече министров ОБСЕ в какой-то степени является продолжением этой изоляционной эрозии, при том, что Марию Захарову на Мальту таки не пустили".

Подчеркнув, что, "несмотря на все нюансы, Россию из ОБСЕ так и не выбросили", политолог констатировал: "Очевидно, что на Западе так или иначе пересматривают свою стратегию в отношении РФ, применяя условно такой подход: хотя Россия остается врагом, но это не значит, что с ней не нужно поддерживать какой-то контакт. Относительно вероятных неформальных контактов Сибиги с Лавровым на Мальте говорить сложно. Не думаю, что такая встреча могла состояться в принципе, ведь контакты Украины и РФ проводятся, как правило, через посредников".

Действительно ли Лавров чувствует себя униженным

Россию, с нескрываемыми нотками сожаления констатирует в разговоре с Фокусом политолог Игорь Рейтерович, несмотря на чрезвычайно агрессивную войну "не выбросили" из G20, ОБСЕ, а затем, россияне имеют каналы коммуникации в том числе со странами Евросоюза (ЕС). Учитывая указанное, эксперт отметил: "Хотя нам это очень неприятно, но должны понимать, что на сегодня ЕС считает, что окончательно разрывать контакты с Россией, неправильно, поскольку у них есть в значительной степени идеалистическая надежда на то, что Киев и Москва таки смогут найти общий переговорный знаменатель и российская сторона продемонстрирует хотя бы минимальную адекватность. Но наличие коммуникационных каналов ЕС с РФ вовсе не означает, что Россия является рукопожатной. Нынешняя история с министерской встречей в рамках ОБСЕ — это определенный сигнал России о том, что мы (ЕС — ред.) готовы говорить, но если вы измените свою позицию и будете нормально себя вести".

Участие Лаврова на саммите ОБСЕ может быть сигналом для РФ, что с ней готовы разговаривать, считает эксперт Фото: openmedia.io

Игорь Рейтерович категорически отверг возможность неформального контакта Сибиги и Лаврова в Валлетте, отметив, что Лавров не только ничего не решает, но даже не входит в круг так называемых путинских коммуникаторов: "У Путина есть другие люди, которые занимаются коммуникациями. Например, представители специальных служб, а также некоторые олигархи как вот этот Малофеев, который прославился на весь мир своим интервью, а, точнее ответом ему со стороны Кита Келлога, который посоветовал запихнуться в будку или то бишь коробку. Так или иначе, но такие интервью на России не появляются просто так — они стопроцентно соглашаются с Кремлем и именно через таких людей передаются определенные месседжи. А Лавров, как, кстати, и Песков, только ретранслируют официальную позицию, не донося при этом вещи, которые важны с точки зрения взглядов российского диктатора. Поэтому, если Сибига где-то и пересекался в кулуарах мальтийского саммита с Лавровым, то кроме того, как послать его по курсу российского корабля, вряд ли что-то еще сказал более приличное. Хотя, нет. Мог бы еще также напомнить о массовом похищении украинских детей". По убеждению политолога, далеко не факт, что тот же Лавров ездит на такие встречи с большим удовольствием, поскольку он уже не раз во время подобных командировок был прямо или косвенно униженным.

Каким образом Москва выторговывает себе дополнительные возможности

После издания Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест Путина, Россия постепенно выбирается из международной изоляционной ямы, убежден политолог Максим Джигун. Комментируя Фокусу участие главы росМИД Лаврова в саммите ОБСЕ на Мальте, эксперт отметил следующее: "Недавний, причем абсолютно бессодержательный визит Путина в Монголию продемонстрировал, что не такой уж и мощный ордер МУС на самом деле. Кроме того, вероятность переговоров Трампа с Путиным, о которых в последнее время говорят очень много — это тоже своеобразная деизоляционная "ласточка". Ну, и сейчас тоже "вишенка" на торте — Лавров на Мальте. Я думаю, что такие вещи будут иметь место и в дальнейшем, ведь россияне спят и мечтают о снятии санкций и участие уже не Лаврова, а Путина, например, на площадке G20 и т.д.".

Политолог считает, что своей активностью на геополитической арене Москва всячески пытается выторговать себе дополнительные возможности перед вероятным стартом мирных переговоров. В данном контексте, подчеркнул эксперт, визиты, подобные тем, что Лавров совершил на Мальту, имеют целью продемонстрировать определенную договороспособность РФ, а то, что в данном случае Европа "это глотает, не моргнув и глазом, свидетельствует о чрезвычайной циничности международной дипломатии, права и безопасности". Кроме того, Максим Джигун убежден, что если бы в кулуарах мальтийского саммита ОБСЕ состоялась встреча Сибиги и Лаврова, это не удалось бы скрыть. Наряду с тем, эксперт резюмировал, что определенные рамочные вещи по линии Украина-РФ все же постоянно коммуницируются, например, на уровне омбудсменов.