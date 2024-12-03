Трамп пригрозил ХАМАС "полным адом", если израильских заложников не освободят до его инаугурации

Дональд Трамп заявил, что заложники на Ближнем Востоке должны быть освобождены до его инаугурации, иначе он пообещал применить беспрецедентную силу.

Избранный президент США Дональд Трамп предупредил террористов движения ХАМАС, что если заложники на Ближнем Востоке не будут освобождены до его инаугурации 20 января 2025 года, виновные столкнутся с мощью американских вооруженных сил. Об этом пишет издание The Times of Israel со ссылкой на пост политика в его закрытой соцсети Truth Social от 2 декабря.

Отмечается, что его заявление прозвучало через два дня после того, как ХАМАС опубликовал видео с участием американо-израильского заложника Эдана Александера, где 20-летний парень просит Трампа помочь в его освобождении.

"Все говорят о заложниках, которых удерживают так жестоко, бесчеловечно и против воли всего мира, на Ближнем Востоке — но это только разговоры, и никаких действий!" – написал Трамп на своей платформе Truth Social.

Пость Трампа в его соцсети Truth Social Фото: Скриншот

Он добавил: "Пожалуйста, пусть эта правда послужит подтверждением того, что если заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года — даты, когда я с гордостью вступлю в должность президента Соединенных Штатов, — то на Ближнем Востоке и для тех, кто совершил эти злодеяния против человечества, наступит настоящий ад, за который придется заплатить".

Завершая свое заявление, Трамп подчеркнул: "Ответственные за это пострадают сильнее, чем кто-либо за всю долгую и богатую историю Соединенных Штатов Америки. Освободите заложников сейчас же!"

При этом он прямо не сказал, что его заявление касается конкретно Израиля и террористов ХАМАС.

Напомним, в сентябре сообщалось о том, что израильские солдаты обнаружили шесть тел в туннелях под анклавом. По сообщению ЦАХАЛ, две женщины и четверо мужчин из числа заложников были жестоко убиты террористами ХАМАС.