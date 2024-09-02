В Израиле началась масштабная забастовка из-за убийства заложников в Газе

Террористы ХАМАС убили шестерых заложников, в плену остается еще около сотни людей. Протестующие требуют их вернуть.

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Крупнейший профсоюз Израиля, известный, как Гистадрут, объявил о начале общенациональной забастовки после того, как ХАМАС убил шестерых заложников в тоннелях под Газой. Общенациональная забастовка, грозящая парализовать "всю израильскую экономику", проводится с целью оказать давление на премьер-министра Биньямина Нетаньяху и добиться заключения соглашения, которое обеспечило бы возвращение заложников, удерживаемых ХАМАС. Об этом сообщает CNN.

Также проходят акции протеста, запланированные в рамках забастовки: некоторые демонстранты перекрыли одну из главных улиц в центре Тель-Авива.

Протесты в Тель-Авиве

Кто участвует в забастовке:

Муниципалитеты, включая Тель-Авив и Хайфу , заявили, что присоединятся к забастовке, согласно списку Гистадрута и заявлениям некоторых городов.

В список также вошли многие правительственные министерства , которые влияют на целый ряд государственных услуг, в том числе подразделения канцелярии премьер-министра, Министерства внутренних дел и другие.

Вылеты и прибытия рейсов в международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве будут приостановлены на два часа с 8:00 утра 2 сентября.

По данным Гистадрута, больницы и медицинские центры будут работать по графику выходного дня и в экстренном порядке.

Профсоюз учителей Израиля заявил, что не присоединится к забастовке, но школьный вспомогательный персонал присоединится, что может повлиять на образовательные учреждения. Детские сады останутся закрытыми, если на территории не будет вспомогательного персонала, а начальные и средние школы будут открыты до 11:45 утра только в случае отсутствия персонала.

По данным Гистадрута, к забастовке присоединятся крупнейшие университеты Израиля, в том числе Еврейский университет в Иерусалиме и Тель-Авивский университет.

По данным Гистадрута, пожарные и спасательные службы, а также специальные образовательные программы будут работать в обычном режиме.

В Министерстве финансов уже отреагировали. Там заявили, что работники, которые присоединяются к забастовке, рискуют остаться без оплаты от работодателей. Согласно основным правилам труда в Израиле, заработная плата не будет выплачиваться тем, кто отсутствует и принимает участие в забастовке.

Протесты в Тель-Авиве

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич обратился к генеральному прокурору страны с просьбой о вынесении срочных запретов для предотвращения забастовки. Слушание пройдет утром 2 сентября. На данный момент одним из главных камней преткновения в заключении соглашения между ХАМАС и Израилем является Филадельфийский коридор.

Что такое Филадельфийский коридор

Филадельфийский коридор представляет собой 14-километровую полосу земли вдоль границы Газы с Египтом, которую в настоящее время контролируют израильские военные.

Присутствие израильских войск вдоль коридора стало основным предметом разногласий в ходе переговоров с ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников.

Филадельфийский коридор Фото: CNN

Израиль потребовал взять под контроль приграничную зону на первом этапе сделки, в то время как ХАМАС заявил, что израильские войска должны быть выведены. Тупик спровоцировал ожесточенный спор между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галантом на заседании израильского кабинета безопасности на прошлой неделе.

Нетаньяху заявил, что контроль над коридором необходим для того, чтобы не допустить возобновления контрабанды оружия ХАМАС через туннели под ним.

Галант не согласился с предложением Нетаньяху: "Значение этого в том, что ХАМАС на это не согласится, поэтому соглашения не будет и заложники не будут освобождены".

Соединенные Штаты, Катар и Египет потратили месяцы на попытки заключить сделку, а президент США Джо Байден подталкивал Нетаньяху к большей гибкости в вопросе о Филадельфийском коридоре.

1 сентября Йоав Галлант раскритиковал решение правительства отдать приоритет контролю над коридором, а не достижению соглашения. Он предупредил коллег, что "если мы продолжим идти по этому пути, нам не удастся достичь тех целей, которые мы перед собой поставили".

Убитые ХАМАС заложники Фото: CNN

Напомним, израильские солдаты обнаружили шесть тел в туннелях под анклавом. Две женщины и четверо мужчин были жестоко убиты "террористами ХАМАС незадолго до того, как мы добрались до них", — заявил на брифинге в воскресенье представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари. В Газе остается не менее ста заложников.

В США считают, что Израиль нанес гораздо больший ущерб ХАМАС, чем предсказывали. Но главной цели: освобождения заложников, не достичь военным путем.