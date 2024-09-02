В Ізраїлі почався масштабний страйк через убивство заручників у Газі

Терористи ХАМАС убили шістьох заручників, у полоні залишається ще близько сотні людей. Протестувальники вимагають їх повернути.

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Найбільша профспілка Ізраїлю, відома, як Гістадрут, оголосила про початок загальнонаціонального страйку після того, як ХАМАС убив шістьох заручників у тунелях під Газою. Загальнонаціональний страйк, що загрожує паралізувати "всю ізраїльську економіку", проводять із метою чинити тиск на прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу і домогтися укладення угоди, яка забезпечила б повернення заручників, утримуваних ХАМАС. Про це повідомляє CNN.

Також відбуваються акції протесту, заплановані в межах страйку: деякі демонстранти перекрили одну з головних вулиць у центрі Тель-Авіва.

Протести в Тель-Авіві

Хто бере участь у страйку:

Муніципалітети, включно з Тель-Авівом і Хайфою, заявили, що приєднаються до страйку, згідно зі списком Гістадруту і заявами деяких міст.

До списку також увійшли багато урядових міністерств, які впливають на цілу низку державних послуг, зокрема підрозділи канцелярії прем'єр-міністра, Міністерства внутрішніх справ та інші.

Вильоти і прибуття рейсів у міжнародний аеропорт імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві будуть припинені на дві години з 8:00 ранку 2 вересня.

За даними Гістадруту, лікарні та медичні центри працюватимуть за графіком вихідного дня і в екстреному порядку.

Профспілка вчителів Ізраїлю заявила, що не приєднається до страйку, але шкільний допоміжний персонал приєднається, що може вплинути на освітні установи. Дитячі садки залишаться зачиненими, якщо на території не буде допоміжного персоналу, а початкові та середні школи будуть відчинені до 11:45 ранку тільки в разі відсутності персоналу.

За даними Гістадруту, до страйку приєднаються найбільші університети Ізраїлю, зокрема Єврейський університет в Єрусалимі та Тель-Авівський університет.

За даними Гістадруту, пожежні та рятувальні служби, а також спеціальні освітні програми працюватимуть у звичайному режимі.

У Міністерстві фінансів уже відреагували. Там заявили, що працівники, які приєднуються до страйку, ризикують залишитися без оплати від роботодавців. Згідно з основними правилами праці в Ізраїлі, заробітна плата не виплачуватиметься тим, хто відсутній і бере участь у страйку.

Протести в Тель-Авіві

Міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич звернувся до генерального прокурора країни з проханням про винесення термінових заборон для запобігання страйку. Слухання відбудеться вранці 2 вересня. Наразі одним із головних каменів спотикання в укладенні угоди між ХАМАС та Ізраїлем є Філадельфійський коридор.

Що таке Філадельфійський коридор

Філадельфійський коридор являє собою 14-кілометрову смугу землі вздовж кордону Гази з Єгиптом, яку наразі контролюють ізраїльські військові.

Присутність ізраїльських військ уздовж коридору стала основним предметом розбіжностей під час переговорів із ХАМАС про припинення вогню і звільнення заручників.

Філадельфійський коридор Фото: CNN

Ізраїль зажадав узяти під контроль прикордонну зону на першому етапі угоди, тоді як ХАМАС заявив, що ізраїльські війська мають бути виведені. Глухий кут спровокував запеклу суперечку між прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу і міністром оборони Йоавом Ґалантом на засіданні ізраїльського кабінету безпеки минулого тижня.

Нетаньяху заявив, що контроль над коридором необхідний для того, щоб не допустити відновлення контрабанди зброї ХАМАС через тунелі під ним.

Галант не погодився з пропозицією Нетаньягу: "Значення цього в тому, що ХАМАС на це не погодиться, тому угоди не буде і заручники не будуть звільнені".

Сполучені Штати, Катар і Єгипет витратили місяці на спроби укласти угоду, а президент США Джо Байден підштовхував Нетаньягу до більшої гнучкості в питанні про Філадельфійський коридор.

1 вересня Йоав Ґалант розкритикував рішення уряду віддати пріоритет контролю над коридором, а не досягненню угоди. Він попередив колег, що "якщо ми продовжимо йти цим шляхом, нам не вдасться досягти тих цілей, які ми перед собою поставили".

Убиті ХАМАС заручники Фото: CNN

Нагадаємо, ізраїльські солдати виявили шість тіл у тунелях під анклавом. Дві жінки і четверо чоловіків були жорстоко вбиті "терористами ХАМАС незадовго до того, як ми дісталися до них", — заявив на брифінгу в неділю представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) контрадмірал Даніель Хагарі. У Газі залишається щонайменше сто заручників.

У США вважають, що Ізраїль завдав набагато більшої шкоди ХАМАС, ніж передбачали. Але головної мети: звільнення заручників, не досягти воєнним шляхом.