Трамп пригрозив ХАМАС "повним пеклом", якщо ізраїльських заручників не звільнять до його інавгурації

Дональд Трамп заявив, що заручники на Близькому Сході мають бути звільнені до його інавгурації, інакше він пообіцяв застосувати безпрецедентну силу.

Обраний президент США Дональд Трамп попередив терористів руху ХАМАС, що якщо заручників на Близькому Сході не буде звільнено до його інавгурації 20 січня 2025 року, винні зіштовхнуться з міццю американських збройних сил. Про це пише видання The Times of Israel із посиланням на пост політика в його закритій соцмережі Truth Social від 2 грудня.

Зазначається, що його заява пролунала за два дні після того, як ХАМАС опублікував відео за участю американо-ізраїльського заручника Едана Александера, де 20-річний хлопець просить Трампа допомогти в його звільненні.

"Усі говорять про заручників, яких утримують так жорстоко, нелюдяно і проти волі всього світу, на Близькому Сході — але це тільки розмови, і ніяких дій!" — написав Трамп на своїй платформі Truth Social.

Пост Трампа в його соцмережі Truth Social Фото: Скриншот

Він додав: "Будь ласка, нехай ця правда стане підтвердженням того, що якщо заручників не буде звільнено до 20 січня 2025 року — дати, коли я з гордістю вступлю на посаду президента Сполучених Штатів, — то на Близькому Сході та для тих, хто вчинив ці злодіяння проти людства, настане справжнє пекло, за яке доведеться заплатити".

Завершуючи свою заяву, Трамп наголосив: "Відповідальні за це постраждають сильніше, ніж будь-хто за всю довгу і багату історію Сполучених Штатів Америки. Звільніть заручників зараз же!"

При цьому він прямо не сказав, що його заява стосується конкретно Ізраїлю і терористів ХАМАС.

Нагадаємо, у вересні повідомлялося про те, що ізраїльські солдати виявили шість тіл у тунелях під анклавом. За повідомленням ЦАХАЛ, дві жінки і четверо чоловіків із числа заручників були жорстоко вбиті терористами ХАМАС.