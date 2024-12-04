Как запугать диктатора: почему Путин может отвергнуть мирный план Трампа

Известный росолигарх Константин Малофеев заявляет, что Путин, вероятно, отклонит мирный план, который предложил назначенный Трампом специальный посланник по российско-украинской войне Кит Келлог. Каким образом на такую позицию Кремля будет реагировать 47-й президент США после возвращения в Белый дом, выяснял Фокус.

Российский олигарх Константин Малофеев, который находится под западными санкциями, в комментарии газете Financial Times (FT) заявил, что Путин, скорее всего, отклонит мирный план по урегулированию российско-украинской войны, который предложил недавно назначенный Трампом специальный посланник по Украине Кит Келлог.

По убеждению Малофеева, чтобы переговоры были конструктивными, надо вести речь не о будущем Украины, а о будущем Европы и мира в целом. "Москва серьезно будет рассматривать мирное соглашение только в том случае, если Трамп согласится обсуждать другие глобальные конфликты, включая войны на Ближнем Востоке и укрепление Альянса России с Китаем, а также признает Украину частью ключевых интересов Кремля", — акцентировал росолигарх.

Между тем бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Table.Briefings заявил, что временная уступка Украины своими территориями стране-агрессору России может быть вариантом быстрого завершения войны.

По словам экс-главы Североатлантического Альянса, даже если после прекращения огня РФ продолжит контролировать оккупированные территории, это не будет означать отказ от них Украины навсегда. Территориальные уступки со стороны официального Киева, подытожил господин Столтенберг, будут свидетельствовать о том, "что все мы действительно хотим прекращения войны".

Почему Путин одержим Украиной и когда пойдет на компромисс

Подчеркнув, что в мире сейчас снято табу на обсуждение путей достижения мира в российско-украинской войне, политолог Олег Постернак в разговоре с Фокусом отметил: "Следует понимать, что Малофеев представляет узко консервативную, ультраправую группу части российской элиты, поэтому его мнение артикулирует лишь наиболее радикальное крыло, которое не является доминирующим. С учетом того, что Путин не является постоянным апологетом этой позиции, вряд ли он на нее согласится. Кроме того, если верить информации некоторых росСМИ, то Кремлем уже даны четкие установки региональным чиновникам относительно того, что считать победой РФ. В этом контексте звучит опять-таки денацификация, демилитаризация, обретение новых территорий и так далее. Это свидетельствует о том, что какая-то часть российской бюрократии уже получила указания Путина относительно образа так называемой победы РФ".

По мнению эксперта, Украина не является "и уже никогда точно не будет" зоной интересов России в связи с тем, что РФ даже военным образом не может навязать Украине не субъектную реальность: "Это уже финал, который Москва изменить не способна ничем, даже ядерным оружием и Трамп не будет отдавать всю Украину в зону интересов РФ. Возвращаясь к заявлению Малофеева, отмечу, что да, конечно же, Путину выгодно поставить вопрос шире и вшить в переговорный трек ядерные договоренности, отношения с Китаем, Ближний Восток и тому подобное. Но, как говорится, мухи отдельно, котлеты — отдельно".

Если Трамп, замечает Олег Постернак, хотел бы решения украинского вопроса в глобальной формуле, то тогда бы он не назначал бы спец посланника Кита Келлога. "Назначение экс-генерала Келлога означает лишь одно: Трамп, как бы Путину не хотелось бы масштабировать проблему, рассматривает российско-украинскую войну, как отдельный трек, требующий отдельного урегулирования за пределами других конфликтов: Сирия, "Хезболла" — Израиль, Китай-Тайвань и т.д.", — резюмирует политолог.

Кит Келлог назначен спецпредставителем Дональда Трампа по вопросам Украины и России Фото: Getty Images

Комментируя заявление Столтенберга о том, что территориальные уступки Киева являются путем к быстрому прекращению войны, эксперт акцентировал: "Его (экс-генсека НАТО — ред.) слова фактически сейчас являются доминирующей рамкой, которая начинает захватывать среду безопасности в странах-членах Альянса. Иначе говоря, это ретрансляция того, о чем сейчас реально думают западные элиты В принципе, и Зеленский в последнее время сделал похожие по содержанию заявления и по территориям, и относительно НАТО".

Резюмируя, Олег Постернак выразил убеждение, что Путину для прекращения войны, будет недостаточно территориальных уступок со стороны Киева: "Путину никогда не будет ничего достаточно, потому что он одержим Украиной и у него есть определенная психологическая зацикленность на нашем государстве. Украина для Путина — это его незакрытый гештальт, который тянется почти с первого года его президентства, когда в 2003-м имел место инцидент вокруг Тузлы. Путин четко осознает, что его, из-за незавершенности украинского направления в желаемом для Кремля сценарии, воспринимают как слабака и недолидера, неспособного решить данный вопрос. И Путин на самом деле находится в плену этих мыслей, поэтому понятно, что он если и пойдет на компромисс, то этот компромисс будет носить исключительно временный, опосредованный и конъюнктурный характер".

Как и насколько Путин опасается Трампа и насколько он опасается его

Констатируя, что сейчас вокруг миротворческого процесса имеет место "очень интересная ситуация", политолог Олег Лесной в разговоре с Фокусом подчеркнул: "Слышим очень много белого шума и видим много разновидностей мирных планов. Зеленский даже, выступая на совместном брифинге с немецким канцлером Шольцем, отметил, что очень много планов в западной прессе, но доподлинно неизвестно, кто их на самом деле пишет. Так или иначе, но этот белый шум является свидетельством очень серьезной подготовки к переговорному процессу и стороны прямым и косвенным образом постоянно демонстрируют свои так называемые красные линии".

Обратив внимание на то, что Путин избегает говорить лично о мирных переговорах, эксперт добавил: "Кремль использует "говорящие головы" — Медведева, Малофеева, Захарову, армию пропагандистов и тому подобное. Все они, если убрать напрочь всю словесную шелуху, говорят о том, что Украина и Запад должны капитулировать и только тогда это будут переговоры. Это все происходит вполне в духе российской дипломатии, которая компромисс определяет, как такой, когда буквально на все "хотелки" Кремля все без колебаний и возражений соглашаются. Но главное здесь заключается в том, что эта агрессивная риторика звучит не из путинских уст, поскольку он все же опасается Трампа и его вероятной реакции".

Эксперты считают, что Путин опасается реакции Трампа Фото: РИА

Акцентировав на том, что России нужна не только и не столько земля, эксперт заметил, что РФ не нужна независимая Украина в целом, и именно этого добивается Путин. В случае, если переговоры будут честными и приведут к справедливому миру, считает Олег Лесной, то "земельный вопрос" отнюдь не является быстрым путем, поскольку Украина не будет размениваться своими территориями направо-налево.

В общем, говоря о вероятных временных территориальных уступках официального Киева, эксперт отметил, что считает подобного рода предложения по меньшей мере алогичными, поскольку к миру всегда принуждают агрессора, а не его жертву, которой является Украина. Быстрое прекращение войны, убежден Олег Лисный, будет означать не просто крах Украины в перспективе, но и серьезное поражение Соединенных Штатов. Дональд Трамп, считает эксперт, поскольку не является лузером и не хочет им быть в начале своей каденции, прекрасно осознает данный риск глобального характера. Поэтому, констатирует Олег Лесной, когда уважаемые западные политики утверждают, что землей можно рассчитаться за мир, "они либо лукавят, либо не понимают до конца ситуацию".

Между тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил избранного президента США Дональда Трампа о "страшной угрозе" со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи, если Украину подтолкнут к подписанию мирного соглашения на выгодных РФ условиях. Углубление связей между противниками США ставит Америку под угрозу, — подчеркнул генсек Альянса в интервью Financial Times. Отдельно он акцентировал на необходимости военного усиления Украины перед потенциальными мирными переговорами, чтобы Владимир Зеленский мог выступать на них с позиции силы. Весьма показательно, что именно направление военного усиления Киева новоизбранный генсек Североатлантического Альянса назвал для себя приоритетом номер один.