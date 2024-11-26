"Будет конфликт": Медведев пригрозил США из-за разговоров о передаче ядерного оружия Украине

Экс-президент РФ и член Совбеза Дмитрий Медведев обозвал действующего президента США Джо Байдена из-за угрозы появления ядерного оружия в Украине. Россиянин пригрозил "конфликтом" и применением российской "ядерки".

Россия будет рассматривать действия политиков США, которые заговорили о передаче ядерного оружия Украине, как подготовку к "конфликту" с РФ. Подобные предложения якобы свидетельствуют о том, что западный мир готов к ядерному противостоянию и гибели миллионов людей. О своем отношении к ситуации заместитель председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев написал в Telegram-канале.

Публикация Медведева появилась утром 26 ноября. В ней он упомянул о статьях в американских медиа о предоставлении Украине ядерного оружия для обороны от россиян. Чиновник обозвал действующего президента США Джо Байдена "сумасшедшим маразматиком" и предположил, что у него "параноидальный психоз". Также он признал, что РФ, "крупнейшая ядерная страна мира", напала на безъядерную Украину, и назвал изменение такого статуса "абсурдом". Член российского Совбеза пригрозил, что "будет ядерный конфликт", если будут звучать угрозы передачи оружия. Также он пояснил, что Кремль готов применить п. 19 оборонной доктрины РФ, если "ядерка" все же окажется в Украине.

Ядерное оружие РФ — угрозы Медведева Фото: Скриншот

Ядерное оружие РФ — детали

Отметим, президент РФ Владимир Путин 19 ноября подписал указ об обновлении ядерной доктрины. Согласно документу, россияне позволяют себе применить ядерное оружие против неядерной страны, если она будет атаковать с помощью стран Запада. В п. 19, о котором упоминает Медведев, указано, что это произойдет после пуска баллистики, или через "воздействия" на военные и государственные объекты, или конвенционным оружием, или при массированном старте воздушных средств поражения (самолетов, ракет, БПЛА).

Ядерное оружие РФ — первые абзацы п. 19 ядерной доктрины Фото: Скриншот Ядерное оружие РФ — ядерная доктрина Фото: Скриншот

Путин утвердил доктрину, а тем временем Украина ударила по командному пункту РФ в Курской области. На видео с места событий насчитали около 10 прилетов баллистических ракет Storm Shadow и, согласно данным СМИ, там мог погибнуть российский генерал и топ-чиновник из КНДР. После этого, 21 ноября, Россия запустила ракету неизвестного происхождения по Днепру. Ракета летела пять минут с места старта в Астраханской области. Аналитики написали, что это могла быть межконтинентальная ракета или ракет среднего радиуса действия. Между тем глава Кремля заявил, что это новейшее оружие под названием "Орешник".

Ранее Фокус писал о других заявлениях Медведева. Например, 21 октября, за две недели до президентских выборов в США, Дмитрий Медведев отреагировал на угрозы республиканца Дональда Трампа ударить по Москве. Россиянин не поверил этим публичным угрозам и заявил, что личному общению этот американский политик "как шелковый".

Напоминаем, 19 ноября эксперт предположил, что Трамп может решиться передать ядерное оружие Украине. Перед этим в отчете ученых для Минобороны было указано, что Украина сможет получить ядерный заряд в течение нескольких месяцев.