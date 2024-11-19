Ответ на эскалацию от Путина: Трамп может передать Украине ядерное оружие, — эксперт

Передача ядерного оружия для Украины является козырем Трампа, который поможет восстановить "баланс мира и силы в регионе" и лишит Путина мысли о новых попытках агрессии против Украины в случае замораживания боевых действий.

Британский эксперт по вопросам безопасности и обороны Николас Драммонд считает, что избранный президент США Дональд Трамп может передать для Украины ядерное оружие. Свое мнение он рассказал в комментарии для издания Daily Express.

"В следующие четыре года Россия перевооружится, но Украина также восстановится, перевооружится и подготовится. Этой подготовкой может быть предоставление ядерного оружия для Украины от США", — говорит эксперт.

По его мнению, передача может произойти тихо, и тогда Украина может неожиданно стать сильнее.

"Зеленский однажды может [выйти и] сказать: "У нас есть ядерное оружие, и если вы на нас нападете, мы разбомбим Москву". Вы можете себе представить, что это будет означать для Путина? Это — одна из причин, которая не позволит Путину выйти из любого мирного соглашения, которое не будет соответствовать его условиям", — говорит господин Драммонд.

Эксперт убежден, что передача ядерного оружия может стать "козырем Трампа". Однако факт предоставления ядерного вооружения для Украины имеет две стороны медали: с одной стороны это может быть опрометчивым шагом, а с другой — может "восстановить баланс мира и силы в регионе".

"США могут сказать, что дадут Украине ядерное оружие, но взамен могут попросить Украину не присоединяться к НАТО", — добавил Николас Драммонд.

Сам Драммонд является активным сторонником поддержки Украины. В одном из своих постов в Х бывший офицер британской пехоты заявил, что США могут отдать Украине все ATACMS, поскольку сами уже приняли на вооружение новые образцы баллистического вооружения.

"Поскольку армия США приняла на вооружение новую высокоточную ударную ракету большей дальности (PrSM) вместо армейской тактической ракетной системы (ATacMS), то было бы целесообразно передать запасы ракет Украине, пока не построится новое хранилище для новых ракет", — констатирует эксперт.

Напомним, 13 ноября издание The Times сообщило, что Украина имеет планы восстановить ядерное оружие в случае отзыва помощи из США. Украина способна создать ядерную боеголовку и стратегическую дальнобойную ракету, которая летит на расстояние 1 тыс. км. Благодаря этим возможностям под угрозой оказываются военные базы и другие объекты ВС РФ.

Ранее в октябре заместитель командира 3-й ОШБр, майор ВСУ Максим Жорин заявил, что Украина имеет право вернуть ядерное оружие для своей защиты. Военный указывает, что ранее Украина отказалась от третьего по размеру ядерного арсенала в мире, но обещанные гарантии безопасности так и не сработали.