Відповідь на ескалацію від Путіна: Трамп може передати Україні ядерну зброю, — експерт

Передавання ядерної зброї для України є козирем Трампа, який допоможе відновити "баланс миру та сили в регіоні" та позбавить Путіна думки про нові спроби агресії проти України у разі заморожування бойових дій.

Британський експерт з питань безпеки та оборони Ніколас Драммонд вважає, що обраний президент США Дональд Трамп може передати для України ядерну зброю. Свою думку він розповів у коментарі для видання Daily Express.

"У наступні чотири роки Росія переозброїться, але Україна також відновиться, переозброїться і підготується. Цією підготовкою може бути надання ядерної зброї для України від США", — каже експерт.

На його думку, передавання може відбутися тихо, і тоді Україна може несподівано стати сильніше.

"Зеленський одного разу може [вийти та] сказати: "У нас є ядерна зброя, і якщо ви на нас нападете, ми розбомбимо Москву". Ви можете собі уявити, що це означатиме для Путіна? Це — одна з причин, яка не дозволить Путіну вийди з будь-якої мирної угоди, яка не відповідатиме його умовам", — каже пан Драммонд.

Експерт переконаний, що передавання ядерної зброї може стати "козирем Трампа". Однак факт надання ядерного озброєння для України має дві сторони медалі: з одного боку це може бути необачним кроком, а з другого — може "відновити баланс миру та сили в регіоні".

"США можуть сказати, що дадуть Україні ядерну зброю, але натомість можуть попросити Україну не приєднуватися до НАТО", — додав Ніколас Драммонд.

Сам Драммонд є активним прихильником підтримки України. В одному зі своїх постів у Х колишній офіцер британської піхоти заявив, що США можуть віддати Україні всі ATACMS, оскільки самі вже прийняли на озброєння нові зразки балістичного озброєння.

"Оскільки армія США прийняла на озброєння нову високоточну ударну ракету більшої дальності (PrSM) замість армійської тактичної ракетної системи (ATacMS), то було б доцільно передати запаси ракет Україні, допоки не збудується нове сховище для нових ракет", — констатує експерт.

Нагадаємо, 13 листопада видання The Times повідомило, що Україна має плани відновити ядерну зброю у разі відкликання допомоги зі США. Україна здатна створити ядерну боєголовку і стратегічну далекобійну ракету, яка летить на відстань 1 тис. км. Завдяки цим можливостям під загрозою опиняються військові бази та інші об'єкти ЗС РФ.

Раніше у жовтні заступник командира 3-ї ОШБр, майор ЗСУ Максим Жорін заявив, що Україна має право повернути ядерну зброю для свого захисту. Військовий вказує, що раніше Україна відмовилася від третього за розміром ядерного арсеналу у світі, але обіцяні гарантії безпеки так і не спрацювали.