"Гарантії не спрацювали": Жорін розповів Фокусу, коли в Україні може зʼявитися ядерна зброя

Україна відмовилася від третього за розміром ядерного арсеналу у світі, але обіцяні гарантії безпеки так і не спрацювали. Заступник командира 3-ї ОШБр вважає, що Київ має право сам повернути ядерну зброю.

Related video

Україна відмовилася від третього за розміром ядерного арсеналу у світі, довірившись силі Будапештського меморандуму. Документ підписали 5 грудня 1994 року президенти України, Росії та США Леонід Кучма, Борис Єльцин і Білл Клінтон, а також британський прем'єр Джон Мейджор. Вашингтон вів Київ до цього кроку три роки, натомість Україні обіцяли допомогти в разі нападу. Але гарантії безпеки не спрацювали.

За словами заступника командира 3-ї ОШБр Максима Жоріна, найефективніший інструмент для власної безпеки — ядерна зброя і жодні гарантії не замінять наявності власних сил.

"Ми вже бачили, як це було, коли в нас забрали ядерну зброю, нам пообіцяли безпеку — і де вона? Жодна з країн-підписантів, які гарантували нам безпеку… Одна з цих країн взагалі на нас напала, а інші роблять вигляд, що це несправжній напад, конфлікт, "СВО" тощо. Жодних гарантій безпеки в нас немає. Чим відрізнятимуться наступні гарантії, які нам надаватимуть?" — зауважив Жорін.

Він наголосив, що наявність власної ядерної зброї — це певні інструменти, які точно гарантують безпеку. Майор ЗСУ розповів, що ще до початку повномасштабного вторгнення був за відновлення ядерного статусу. Він переконаний, що це не просто, але цей потенціал можна реалізувати в Україні.

"Ми ж не країна, яка погрожує світу або ще щось. Ми країна, яка зіткнулася з тим, що в неї забрали ядерну зброю, а гарантії не спрацювали. Я вважаю, що на цьому етапі ми маємо право самі її повертати. Безумовно, це треба обговорювати з іншими світовими лідерами", — пояснив він.

На думку Жоріна, наявність хоча б тактичної ядерної зброї стала б суттєвим інструментом і в будь-яких перемовинах, і в питанні національної безпеки. Тоді як на відновлення повноцінного ядерного комплексу потрібно багато років, але тактична ядерна зброя є абсолютно реальною сьогодні. Зокрема, частина з цього вже є в Україні, також збережені інтелектуальні можливості, збереглася часткова інфраструктура.

"Звісно, що сучасна ядерна зброя, сучасні ядерні дослідження відрізняються від тих, на яких ми зупинилися. Але все це можна відновити, відбудувати і це стане по-справжньому нашою сильною точкою опори", — додав Максим Жорін.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що в України повинна бути ядерна зброя, що стане захистом, або країна має стати членом НАТО.

18 жовтня президент РФ Володимир Путін повідомив, що Москва "за жодних обставин" не допустить появи в Україні ядерного озброєння. За його словами, це нібито небезпечна провокація, тоді як будь-який крок в цьому напрямі матиме "відповідну реакцію".