"Небезпечна провокація": Росія не допустить створення Україною ядерної зброї, — Путін

Глава Кремля наголосив, що будь-який крок Києва в напрямку отримання ядерного арсеналу "зустрічатиме відповідну реакцію" РФ.

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що міркування про можливе створення Україною ядерної зброї є провокацією. За його словами, Москва "за жодних обставин" не допустить появи ядерного озброєння в Україні. Про це глава Кремля заявив на зустрічі з керівниками ЗМІ країн БРІКС 18 жовтня.

"Створити ядерну зброю в сучасному світі нескладно. Я не знаю, чи здатна зараз робити це Україна. Це не так просто для України сьогоднішнього дня. Але загалом тут великих складнощів немає. Усе зрозуміло ж, як це робити. Це небезпечна провокація. Будь-який крок у цьому напрямку буде зустрічати відповідну реакцію", — сказав Путін.

Глава Кремля також звинуватив керівництво України в неодноразових заявах, нібито зроблених ще до початку війни, про те, що країна має володіти ядерним потенціалом.

"Політичне керівництво сьогоднішньої України неодноразово, ще до того, як криза перейшла в гарячу фазу, заявляли, що Україна повинна була б мати ядерну зброю. І така загроза буде відповідну реакцію викликати в Російській Федерації", — підкреслив Путін.

Він додав, що Росія в змозі відстежувати будь-які спроби Києва до отримання ядерного арсеналу за допомогою західних союзників, наприклад Великої Британії, і що такі дії неможливо приховати.

Чому Путін порушив питання про ядерну загрозу з боку Києва

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі розмови з кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом, з яким він зустрівся під час візиту до Сполучених Штатів 27 вересня. Серед іншого політики обговорювали питання безпеки України в контексті Будапештського меморандуму.

За словами українського лідера, Україна повинна або мати ядерний арсенал, або ж стати членом "якогось альянсу", мається на увазі НАТО.

"Або в України буде ядерна зброя — і тоді це для нас захист, — або ми повинні мати якийсь альянс. Сьогодні ми не знаємо дієвих альянсів. Країни НАТО не воюють, тому ми обираємо НАТО, не ядерну зброю. Я вважаю, що мене почув у цьому випадку Дональд Трамп", — сказав Зеленський.

Паралельно з цим, німецький таблоїд Bild опублікував матеріал із посиланням на неназваного українського чиновника, стверджуючи, що в України нібито є матеріали для створення ядерної зброї. Однак представники українського МЗС спростували цю заяву, назвавши її інсинуацією.

Водночас за словами Зеленського, Україна не збиралася створювати ядерну зброю, а всі спекуляції на цю тему є інформаційними вкиданнями "деяких медіамайданчиків".

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