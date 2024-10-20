"Опасная провокация": Россия не допустит создания Украиной ядерного оружия, — Путин

Глава Кремля подчеркнул, что любой шаг Киева в направлении получения ядерного арсенала "будет встречать соответствующую реакцию" РФ.

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Президент России Владимир Путин заявил, что рассуждения о возможном создании Украиной ядерного оружия являются провокацией. По его словам, Москва "ни при каких обстоятельствах" не допустит появления ядерного вооружения в Украине. Об этом глава Кремля заявил на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС 18 октября.

"Создать ядерное оружие в современном мире несложно. Я не знаю, способны ли сейчас делать это Украине. Это не так просто для Украины сегодняшнего дня. Но в целом здесь больших сложностей нет. Все понятно же, как это делать. Это опасная провокация. Любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию", — сказал Путин.

Глава Кремля также обвинил руководство Украины в неоднократных заявлениях, якобы сделанных еще до начала войны, о том, что страна должна обладать ядерным потенциалом.

"Политическое руководство сегодняшней Украины неоднократно, еще до того, как кризис перешел в горячую фазу, заявляли, что Украина должна была бы иметь ядерное оружие. И такая угроза будет соответствующую реакцию вызывать в Российской Федерации", — подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия в состоянии отслеживать любые попытки Киева к получению ядерного арсенала с помощью западных союзников, например Великобритании, и что такие действия невозможно скрыть.

Почему Путин поднял вопрос о ядерной угрозе со стороны Киева

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали разговора с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом, с которым он встретился в ходе визита в Соединенные Штаты 27 сентября. В числе прочего политики обсуждали вопросы безопасности Украины в контексте Будапештского меморандума.

По словам украинского лидера, Украина должна или иметь ядерный арсенал, или же стать членом "какого-то альянса", имеется в виду НАТО.

"Либо у Украины будет ядерное оружие — и тогда это для нас защита, — либо мы должны иметь какой-то альянс. Сегодня мы не знаем действенные альянсы. Страны НАТО не воюют, поэтому мы выбираем НАТО, не ядерное оружие. Я считаю, что меня услышал в этом случае Дональд Трамп", — сказал Зеленский.

Параллельно с этим, немецкий таблоид Bild опубликовал материал со ссылкой на неназванного украинского чиновника, утверждая, что у Украины якобы есть материалы для создания ядерного оружия. Однако представители украинского МИДа опровергли это заявление, назвав его инсинуацией.

Вместе с тем по словам Зеленского, Украина не собиралась создавать ядерное оружие, а все спекуляции на эту тему являются информационными вбросами "некоторых медиаплощадок".

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