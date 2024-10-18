Зіграти в "російську рулетку": чи може Україна повернути ядерну зброю і як це змінить майбутнє війни

Київ відмовився від третього за розміром ядерного арсеналу у світі, але це не врятувало від нападу РФ. Україна втрачає міста на Донбасі, а НАТО лише обіцяє вступ. Фокус дізнався, чи допоможе зброя масового ураження зберегти державу.

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Президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Брюсселі 17 жовтня розповів, як обговорював вступ України до НАТО з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Під час діалогу український лідер нагадав Трампу про відмову Києва від ядерної зброї в 1990-ті роки.

Україна відмовилася від третього за розміром ядерного арсеналу у світі, довірившись силі Будапештського меморандуму. Документ підписали 5 грудня 1994 року президенти України, Росії та США Леонід Кучма, Борис Єльцин і Білл Клінтон, а також британський прем'єр Джон Мейджор. Вашингтон вів Київ до цього кроку три роки, натомість Україні обіцяли допомогти в разі нападу.

Зеленський прямо сказав Трампу, що Будапештський меморандум не діє. Документ не захистив Україну від російської агресії після її відмови від ядерної зброї.

Будапештський меморандум підписали три президенти

"Хто з цих великих країн, усіх ядерних держав постраждав? Усі? Ні, одна — Україна. Хто віддав ядерну зброю? Усі? Одна — Україна. Хто сьогодні воює? Україна. У нас виходить так, який же вихід? Або в України буде ядерна зброя, тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Крім НАТО на сьогодні ми не знаємо дієвих альянсів", — акцентував він увагу.

Україна має свої справедливі аргументи, відповів Зеленському Дональд Трамп. Німецький таблоїд Bild із посиланням на анонімного українського чиновника пізніше написав, що в Києві нібито можуть "за кілька тижнів" виготовити ядерну бомбу. Україна не миритиметься з другим походом окупантів на Київ і відновить ядерний арсенал.

Пізніше радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин назвав дані Bild "дурістю". Іноді важко розрізнити, де відомості від автора матеріалу, журналіста Юліана Рьопке, а де — російська пропаганда.

Цього ж дня на наступній пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте Зеленський зазначив, що Україна не збирається відновлювати ядерний арсенал. Київ пішов на Будапештський меморандум, розраховуючи на гарантії безпеки від підписантів, але велика війна за ініціативи РФ все ж таки почалася.

"Це не дуже хороша парасолька для нашої безпеки. Ось чому я сказав, що у мене немає альтернативи, крім НАТО. Це був мій сигнал. Але ми не створюємо ядерну зброю", — запевнив глава держави.

Рютте у відповідь пообіцяв, що Україна "буде в НАТО", а до цього моменту Захід зробить усе для її перемоги.

Виживання нації чи нова ескалація: реакція світу на ядерну зброю України

Після початку повномасштабного вторгнення Росії світ майже перестав сприймати серйозно міжнародне право. Будапештський меморандум втратив актуальність і в нових умовах Україні доводиться самостійно зберігати власну націю, міркує в бесіді з Фокусом заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

"Росія ставить за мету знищити українців, нам слід вживати будь-яких заходів. Доводиться виходити за межі міжнародного права, адже Москва його фактично нейтралізувала. Україна має право говорити як про вступ до НАТО, так і про створення ядерної зброї. На кону — питання виживання", — коментує аналітик.

Якби Франція, Німеччина або інша західна країна опинилася в схожій з Україною ситуації, навряд чи б її влада займалася моралізаторством, додав Самусь.

"Ядерна зброя — не магія, а конкретний інструмент. Чомусь її перетворили на дивну конструкцію: одні країни мають право володіти такою зброєю, а інші — ні. Пояснити це ніхто не може, але "ядерний клуб" сформували", — зауважує експерт. Крім так званого легального пулу ядерних держав є й нелегальний. Ізраїль не визнає наявність ядерної зброї, але, за оцінками Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, держава має близько 90 ядерних боєголовок. Такого обсягу вистачить, щоб спричинити велику катастрофу і завдати руйнівної шкоди.

До "нелегального" ядерного клубу Самусь відносить Північну Корею, Індію та Пакистан. Усі вони гарантують власну безпеку та продовжують розвиватися. Не варто сподіватися, що Захід допоможе Україні отримати таємно ядерну зброю, адже наразі не йдеться навіть про запрошення до НАТО, що потребує лише політичної волі, додає аналітик.

"Говорити про передачу ядерного арсеналу абсолютно безглуздо через острах ескалації конфлікту з РФ. Глобальні помилки у сфері безпеки Захід не виправляє, вони тягнуться з 2008 року, коли РФ напала на Грузію, а у 2014-му анексовано український Крим", — зауважує він.

"Російська рулетка" з ядерною боєголовкою

Кожна крилата або балістична ракета, випущена агресором по Україні, є носієм ядерної зброї. Неможливо гарантувати, що під час хвиль обстрілів не летить ядерна боєголовка, нагадує Самусь.

"Чому ми те саме не можемо робити? В одній із наших ракет може бути ядерний носій. Сумніваюся, що в Кремлі захочуть грати в таку російську рулетку. Системи ППО в агресора слабші за українські: нафтові заводи і склади з боєприпасами не захищені. Варіант зникнення Москви або Санкт-Петербурга навряд чи влаштує Путіна", — наголошує він.

Києву, за словами експерта, потрібно прорахувати наслідки створення ядерного потенціалу і чи підтримають це союзники. Угорський прем'єр Віктор Орбан уже сказав, що під час переговорів із Зеленським на саміті Євросоюзу він не побачив бажання України стати ядерною державою.

"Але така можливість лякає. Наявний або уявний український план викликає паніку в Європі. Спецслужби працюють над тим, щоб з'ясувати, чи справді в України є схожа стратегія", — зазначив Орбан.

Самусь зазначає, що, якщо Україну запросять до НАТО, такий радикальний захід не буде потрібен. В іншому разі, ядерна зброя — єдиний спосіб зберегти українську націю.

Нагадаємо, Штати вирішили поліпшити авіабазу "Кечкемет" в Угорщині в межах Європейської оборонної ініціативи. На базі хочуть розміщувати винищувачі F-15 Eagle, здатні нести ядерні гравітаційні бомби B61-12, літаки A-10 Warthog і транспортні C-5 Galaxy.

Президент США Джо Байден раніше заявляв про готовність почати переговори з Росією, Китаєм і Північною Кореєю з питання ядерної безпеки. У Росії вважають такі переговори "не більш корисними, ніж переговори про перемир'я з Гітлером у 1945 році".