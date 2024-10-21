"Гарантии не сработали": Жорин рассказал Фокусу, когда в Украине может появиться ядерное оружие

Украина отказалась от третьего по величине ядерного арсенала в мире, но обещанные гарантии безопасности так и не сработали. Заместитель командира 3-й ОШБр считает, что Киев имеет право сам вернуть ядерное оружие.

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Украина отказалась от третьего по величине ядерного арсенала в мире, доверившись силе Будапештского меморандума. Документ подписали 5 декабря 1994 года президенты Украины, России и США Леонид Кучма, Борис Ельцин и Билл Клинтон, а также британский премьер Джон Мейджор. Вашингтон вел Киев к этому шагу три года, взамен Украине обещали помочь в случае нападения. Но гарантии безопасности не сработали.

По словам заместителя командира 3-й ОШБр Максима Жорина, самый эффективный инструмент для собственной безопасности — ядерное оружие и никакие гарантии не заменят наличия собственных сил.

"Мы уже видели, как это было, когда у нас забрали ядерное оружие, нам пообещали безопасность — и где она? Ни одна из стран-подписантов, которые гарантировали нам безопасность... Одна из этих стран вообще на нас напала, а другие делают вид, что это ненастоящее нападение, конфликт, "СВО" и так далее. Никаких гарантий безопасности у нас нет. Чем будут отличаться следующие гарантии, которые нам будут предоставлять?" — отметил Жорин.

Он отметил, что наличие собственного ядерного оружия — это определенные инструменты, которые точно гарантируют безопасность. Майор ВСУ рассказал, что еще до начала полномасштабного вторжения был за восстановление ядерного статуса. Он убежден, что это не просто, но этот потенциал можно реализовать в Украине.

"Мы же не страна, которая угрожает миру или еще что-то. Мы страна, которая столкнулась с тем, что у нее забрали ядерное оружие, а гарантии не сработали. Я считаю, что на этом этапе мы имеем право сами его возвращать. Безусловно, это надо обсуждать с другими мировыми лидерами", — пояснил он.

По мнению Жорина, наличие хотя бы тактического ядерного оружия стало бы существенным инструментом и в любых переговорах, и в вопросе национальной безопасности. Тогда как на восстановление полноценного ядерного комплекса нужно много лет, но тактическое ядерное оружие является абсолютно реальным сегодня. В частности, часть из этого уже есть в Украине, также сохранены интеллектуальные возможности, сохранилась частичная инфраструктура.

"Конечно, современное ядерное оружие, современные ядерные исследования отличаются от тех, на которых мы остановились. Но все это можно восстановить, отстроить, и это станет по-настоящему нашей сильной точкой опоры", — добавил Максим Жорин.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины должно быть ядерное оружие, которое станет защитой, или страна должна стать членом НАТО.

18 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва "ни при каких обстоятельствах" не допустит появления в Украине ядерного вооружения. По его словам, это якобы опасная провокация, тогда как любой шаг в этом направлении будет иметь "ответную реакцию".