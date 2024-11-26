"Буде конфлікт": Медведєв пригрозив США через розмови про передавання ядерної зброї Україні

Експрезидент РФ та член Радбезу Дмитро Медведєв обізвав чинного президента США Джо Байдена через загрозу появи ядерної зброї в Україні. Росіянин пригрозив "конфліктом" та застосуванням російської "ядерки".

Росія розглядатиме дії політиків США, які заговорили про передавання ядерної зброї Україні, як підготовку до "конфлікту" з РФ. Подібні пропозиції начебто свідчать про те, що західний світ готовий до ядерного протистояння та загибелі мільйонів людей. Про своє ставлення до ситуації заступник голови Радбезу Російської Федерації Дмитро Медведєв написав у Telegram-каналі.

Публікація Медведєва з'явилась зранку 26 листопада. У ній він згадав про статті в американських медіа щодо надання Україні ядерної зброї для оборони від росіян. Посадовець обізвав чинного президента США Джо Байдена "божевільним маразматиком" та припустив, що у нього "параноїдальний психоз". Також він визнав, що РФ, "найбільша ядерна країна світу", напала на без'ядерну Україну, і назвав зміну такого статусу "абсурдом". Член російського Радбезу пригрозив, що "буде ядерний конфлікт", якщо лунатимуть загрози передання зброї. Також він пояснив, що Кремль готовий застосувати п. 19 оборонної доктрини РФ, якщо "ядерка" все ж опиниться в Україні.

Ядерна зброя РФ — погрози Медведєва Фото: Скриншот

Ядерна зброя РФ — деталі

Зазначимо, президент РФ Володимир Путін 19 листопада підписав указ про оновлення ядерної доктрини. Згідно з документом, росіяни дозволяють собі застосувати ядерну зброю проти неядерної країни, якщо вона атакуватиме з допомогою країн Заходу. В п. 19, про який згадує Медведєв, вказано, що це відбудеться після пуску балістики, або через "впливи" на військові та державні об'єкти, або конвенційною зброєю, або за масованого старту повітряних засобів ураження (літаків, ракет, БпЛА).

Ядерна зброя РФ — перші абзаци п. 19 ядерної доктрини Фото: Скриншот Ядерна зброя РФ — ядерна доктрина Фото: Скриншот

Путін затвердив доктрину, а тим часом Україна вдарила по командному пункту РФ в Курській області. На відео з місця подій нарахували приблизно 10 прильотів балістичних ракет Storm Shadow і, згідно з даними ЗМІ, там міг загинути російський генерал та топпосадовець з КНДР. Після цього, 21 листопада, Росія запустила ракету невідомого походження по Дніпру. Ракета летіла п'ять хвилин з місця старту в Астраханській області. Аналітики написали, що це могла бути міжконтинентальна ракета або ракета середнього радіуса дії. Тим часом очільник Кремля заявив, що це новітня зброя під назвою "Орешник".

Раніше Фокус писав про інші заяви Медведєва. Наприклад, 21 жовтня, за два тижні до президентських виборів в США, Дмитро Медведєв відреагував на погрози республіканця Дональда Трампа вдарити по Москві. Росіянин не повірив цим публічним погрозам і заявив, що в особистому спілкуванні цей американський політик "як шовковий".

Нагадуємо, 19 листопада експерт припустив, що Трамп може наважитись передати ядерну зброю Україні. Перед цим у звіті вчених для Міноборони було вказано, що Україна зможе отримати ядерний заряд протягом кількох місяців.