"В разговорах как шелковый": Медведев прокомментировал угрозу Трампа ударить по Москве

Медведев сказал, что считает, что американский политик не мог угрожать ударами по Москве в переговорах, поскольку отношения с ним "достаточно теплые".

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Заместитель секретаря Совета безопасности России и экс-президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае угроз ударить по Москве РФ может ударить по Вашингтону. Об этом он сказал в комментарии "РИА Новости".

По его словам, в ответ на "угрозы" Трампа ударить по Москве может быть только один ответ — удар по Вашингтону.

Медведев сказал, что считает, что американский политик не мог угрожать ударами по Москве в переговорах, поскольку он "как шелковый" в диалоге, отношения с ним "достаточно теплые".

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания американского политика, подчеркнул, что Кремль предпочитает не предавать публичности содержание разговоров на самом высоком уровне.

Напомним, что по данным Wall Street Journal, обнародованным 21 октября, кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп сказал, что угрожал российскому лидеру Владимиру Путину нанести удар по центру Москвы, если он не перестанет "преследовать" Украину. Республиканец не уточнил, при каких обстоятельствах и где он говорил с Путиным на эту тему.

15 октября сообщалось, что Путин говорил Трампу о планах начать вторжение в Украину. Республиканец не раз обвинял Джо Байдена в том, что он способствовал началу войны.