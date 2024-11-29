Мирный план от "бультерьера": для чего Трамп назначил генерала Кита Келлога главным по Украине

Дональд Трамп объявил кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога на должность специального посланника по вопросам российско-украинской войны. Чего следует ожидать от этой фигуры и какое влияние она будет иметь в новой администрации президента США, выяснял Фокус.

Избранный президент США Дональд Трамп через соцсети объявил имя своего будущего спецпредставителя по вопросам российско-украинской войны. Им оказался 80-летний генерал-лейтенант в отставке, ветеран американской войны во Вьетнаме Кит Келлог, который при первой каденции Трампа занимал должность советника вице-президента по вопросам нацбезопасности. "Кит провел выдающуюся карьеру в военной и бизнес-сферах, в частности работал на очень деликатных должностях в сфере национальной безопасности в моей первой администрации. Он был со мной с самого начала. Вместе с Келлогом мы обеспечим мир через силу и сделаем мир снова безопасным", — акцентировал Трамп.

Почему выбор Трампа мог бы быть хуже для Украины

Отметим, что в июне текущего года Кит Келлог вместе с бывшим аналитиком ЦРУ Фредом Флейтцем, который также работал в руководстве аппарата Совета нацбезопасности при Дональде Трампе, представил план прекращения российско-украинской войны. В документе, среди прочего, предлагалось начать мирные переговоры без требований к Киеву признать за Москвой оккупированные территории. Кроме того, авторы плана предложили использовать поддержку ВСУ как рычаг давления на обе страны, чтобы заставить их сесть за стол переговоров. Иначе говоря, согласно этому плану, Трамп может остановить поставки военной помощи Украине, если та откажется от мирных переговоров, а Россию взамен предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева. Сами же мирные переговоры должны привести к фактической заморозке на линии соприкосновения.

Кит Келлог — ныне генерал-лейтенант в отставке, ветеран войны во Вьетнаме Фото: Вікіпедія

Также Келлог еще в сентябре 2022-го призвал администрацию Байдена предоставить Украине все необходимое оружие, чтобы нанести армии РФ военное поражение. Келлог и Флейтц во время презентации своего плана летом, в унисон утверждали, что Трамп отнесся к их идеям "весьма доброжелательно". Попутно заметим, что еще несколько дней назад агентство Reuters сообщало, что кандидатом рассматривается и Ричард Гренелл, который в годы президентства Дональда Трампа успел поработать не только директором Нацразведки, но и был послом США в Германии, а также специальным представителем президента на мирных переговорах Сербии и Косово. Ричард Гренелл является "чрезвычайно опытным дипломатом", отмечали собеседники Reuters, но, добавляли они, украинская власть вряд ли примет его предложения, ведь он призывал создать "какие-то автономные зоны" в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом, а также выступал против принятия Украины в НАТО.

Напомним, что во время первого президентского срока (с 2017 по 2021 год) в команде господина Трампа уже был спецпредставитель по Украине Курт Волкер, который постоянно обсуждал реализацию Минских соглашений с Украиной и РФ. В 2019 году он ушел в отставку, а при действующем президенте США Джо Байдене профильного спецпосланника не было вообще.

Для чего Кэллог будет строить протрамповскую сеть в Украине

Подчеркнув, что бывший спецпредставитель Трампа по Украине Курт Волкер занимал проукраинскую позицию, политолог Максим Несвитайлов в разговоре с Фокусом констатировал: "Хотя тогда ситуация была значительно спокойнее, но господин Волкер держал как говорится руку на пульсе, всячески поддерживал предоставление Украине "Джавелинов" и тому подобное. Но если говорить в целом о весе спец посланника, то эта фигура является не более, чем оперативным коммуникатором. То есть, поскольку у Трампа будет много внутриполитических задач и вызовов, он не сможет слишком глубоко интегрироваться в вопрос Украины, а затем ему нужны, условно говоря, свои уши".

Моделируя ситуацию, эксперт предположил, что после назначения Кит Келлог будет развивать небольшую сеть друзей Трампа из числа депутатов и чиновников с тем, чтобы, собирая от них информацию, передавать ее не просто в Белый дом, а непосредственно Трампу.

"Думаю, господин Келлог будет заниматься созданием в Украине протрамповского дружественного крыла. Впрочем, даже сам факт того, что такой спецпредставитель будет — это, вне всякого сомнения, хорошо, поскольку мы будем иметь прямой и непосредственный канал коммуникации. Кроме того, подобным назначением Трамп наглядно демонстрирует, что это направление для него действительно важно", — резюмирует Максим Несвитайлов.

Действительно ли Трамп не изменяет своему управленческому стилю

Зато политолог Олег Постернак в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: Присущим Трампу стилем является доверие определенному человеку определенного внешнеполитического кейса. Именно в такой парадигме он действовал во времена своего первого президентства, назначая Курта Волкера в 2017 году. Господин Волкер, кстати, является одним из самых ярких проводников украинских интересов в Америке. Он сыграл большую и весомую роль в налаживании отношений между Украиной и Республиканской партией за годы пребывания Байдена у власти, и тому подобное. Впрочем, если вернуться к фигуре Келлога, то можно констатировать, что Трамп не изменяет своему стилю и хочет иметь некоего управляемого чиновника, который будет проводить всю грязную коммуникационную работу с украинской и российской сторонами".

Эксперт: "Присущим Трампу стилем является доверие определенному человеку определенного внешнеполитического кейса" Фото: Getty Images

Отметив, что предыдущие заявления Трампа относительно российско-украинской войны после его прихода в Белый дом не всегда могут коррелировать с его предвыборной риторикой, политолог констатировал: "Трамп сейчас уже не может выйти и сказать: "Да, вот я тут постановил и решил продолжать оказывать военную помощь Украине". Трамп будет озвучивать подобные решения через соответствующих чиновников и с прицелом на интересы американцев. Например, он может дать "добро" на поддержку Украины в виде кредитов, которые, как вариант, могли бы оплатить европейцы. И, кстати, некоторые европейские страны вполне могут заинтересоваться подобного рода кейсом".

Кроме того, заключает Олег Постернак, спецпосланник по российско-украинской войне будет заниматься формированием "базовых установок мирной инициативы Трампа", которая будет четко сформулирована после непосредственного контакта Трампа с Зеленским с одной стороны, и с Путиным — и другой.

Какие идеи будет воплощать Кит Келлог в должности спец посланника по войне

Новоизбранный президент США, отмечает политолог Максим Джигун, выбирает в свою команду людей не по профессиональному признаку, а по принципу преданности и лояльности непосредственно к нему. Отталкиваясь от этого тезиса, эксперт в разговоре с Фокусом отметил следующее: "Учитывая подходы и стиль Трампа, спецпосланник по вопросам российско-украинской войны — это скорее курьер, который будет доставлять соответствующим адресатам указания и ультимативные требования новой американской администрации. Я подозреваю, что этот человек в конце концов будет просто подтверждать или опровергать то, что лично не сочтет целесообразным объявлять Дональд Трамп. То есть, по моему мнению, в данном случае речь идет о чисто технической роли. Очень и очень сомневаюсь, что этот человек способен быстро разрулить ситуацию приемлемым для Украины способом".

В июне 2024 года Кит Келлог представил план прекращения российско-украинской войны Фото: Getty Images

По убеждению эксперта, спец посланник Трампа по российско-украинской войне будет заниматься "упаковкой" позиции Соединенных Штатов таким образом, чтобы она не встретила огромного сопротивления от обеих сторон.

Максим Джигун считает, что Трамп и сам бы не прочь ездить и выдвигать Киеву и Москве свои условия, но, учитывая то, что вызовов перед президентом США стоит больше, чем часов в сутках, он вынужден выбирать людей, которые будут воплощать его идеи в жизнь по тому или иному направлению.

Констатировав, что замораживание конфликта не является окончанием войны, политолог добавил, что в течение каденции Трампа его профильный спец посланник, держа постоянно руку на пульсе, в случае вероятных обострений "или других непредвиденных обстоятельств" будет информировать главу Белого дома "предельно оперативно".

Вместе с тем, акцентирует политолог, независимо от фамилии спец посланника, коммуникация по завершению российско-украинской войны должна происходить на высшем государственном уровне и точку в этой истории будут ставить президенты Украины, США "и, очевидно, российский диктатор Путин".