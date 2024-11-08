Доктор Зеленский: как президент Украины агрессивной критикой хочет вывести Европу из транса

Во время визита в Венгрию, где 7 ноября прошел саммит Европейского политического сообщества, президент Зеленский достаточно жестко раскритиковал союзников. Насколько тактически оправданной является такая агрессивная внешнеполитическая линия Киева, выяснял Фокус.

Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабной войны посетил Венгрию, где на днях состоялся саммит Европейского политического сообщества. Попутно заметим, что саммит объединяет более 40 лидеров из почти всех европейских государств (кроме Беларуси и РФ). На саммите Зеленский выступал вторым после тамошнего премьера Орбана и перед президентом Франции Эмманюэлем Макроном. При этом, выступления Макрона и Орбана транслировали вживую и выложили онлайн, тогда как спич Зеленского убрали совсем. Комментируя ситуацию, венгерский представитель организаторов мероприятия заявил, что выступление Зеленского не было публичным и якобы его не транслировали по просьбе официального Киева. Между тем, как сообщил Радио Свобода неназванный представитель Украины, "никаких запросов относительно того, чтобы не транслировать или не обнародовать речь, мы не делали".

В конце концов видеокадры выступления президента стали доступными и, как следует из него, Зеленский прежде всего поблагодарил союзников за поддержку Украины и украинского народа. Впрочем, сразу после этого он отметил следующее: "Мы защищаемся не от российских слов, а от российских атак. Поэтому нам нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах. Объятия с Путиным не помогут. Некоторые из вас обнимаются с ним уже 20 лет, и все становится только хуже. Он думает только о войнах и не изменится. Только давление может поставить его в рамки".

Заявив о необходимости применения концепции "мира через силу" в противовес подталкиванию Украины к уступкам, Зеленский подытожил: "Позвольте мне подчеркнуть — эта война происходит на украинской земле. Мы открыты к любым конструктивным идеям для достижения справедливого мира. Но именно Украина должна решать, что должно быть, а что не должно быть на повестке дня для завершения этой войны".

Следует заметить, что еще более критические реплики в адрес союзников прозвучали из уст Зеленского в ходе пресс-конференции по итогам его участия в саммите Европейского политического сообщества. Между тем все эксперты, с которыми пообщался Фокус, убеждены в том, что подобная риторика является абсолютно уместной во времени и пространстве.

Почему время спокойных диалогов с союзниками давно прошло

В частности, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар в разговоре с Фокусом отмечает: "Время спокойных диалогов ни о чем и вообще, давно прошло. Поэтому сейчас, когда Европа в полушоковом (а некоторые и в шоковом) состоянии после победы Трампа на выборах, как раз очень кстати говорить четко, предметно, называя вещи своими именами. В целом же, следует понимать, что как призраком является коллективный Запад, так призраком является и коллективная Европа. На самом деле, России за последние полтора десятилетия, со времени известной Мюнхенской речи Путина удалось расколоть общества во многих европейских странах, Соединенных Штатах и так далее. Поэтому, когда мы говорим о том, какой будет реакция Европы на критику Зеленского, то должны понимать, что для нас важна реакция нескольких членов ЕС и НАТО. И я думаю, что именно на них речь Зеленского в Будапеште не произвела негативного эффекта за исключением разве что Германии".

Впрочем, с Берлином, считает эксперт, "давно все понятно": "Вы же посмотрите, как только стало известно, что Трамп победил на выборах, так сразу в Германии развалилась правительственная коалиция. Это тоже очень характерный признак, насколько у них там все на соплях держалось".

По убеждению Михаила Гончара, Зеленский в Будапеште пытался активировать "коалицию решительных", которая обозначилась еще весной текущего года вскоре после заявлений президента Макрона об участии войск стран-членов НАТО в российско-украинской войне.

"К сожалению, после заявлений Макрона дальше слов ничего не пошло. Сейчас же, речь Зеленского на территории Венгрии, которая является фактическим союзником России на саммите под предводительством человека (премьера Орбана — ред.), который одновременно является путинофилом и трампофилом, является очень знаковой. С Орбаном, Фицо, с ними все вполне понятно. Позиция Урсулы фон дер Ляйен, как руководительницы Европейской комиссии (ЕК) также понятна и положительна для Украины, но со многими другими есть вопросы. Впрочем, как бы там ни было, но ЕС — это не военный союз, а вот Великобритания, Франция, нордическая пятерка, балтийская тройка, плюс Румыния — это те, кто стойко с нами. Надеюсь, что в этой коалиции решительных останется также и Чехия. На данный момент, по моему убеждению, риторика Зеленского в Будапеште была вполне правильной", — заключает Михаил Гончар.

Действительно ли этикет во время войны должен уступить место рациональности

В свою очередь политолог Олег Лесной в разговоре с Фокусом акцентирует: "Несколько ранее звучала неконструктивная критика Зеленского, что он, мол, говорит недипломатическим языком с дипломатами и политиками, а они к этому не привыкли, а привыкли, что когда им о чем-то говорят все должно начинаться со 150 комплиментов, двух-трех реверансов, волшебной улыбки и так далее. Но я сторонник того, что во время войны этикет должен отойти на какое-то другое место, уступив взамен рациональности. Так вот Украина именно рационально в лице президента обращается к союзникам и тональность бывает разной: от искренней благодарности за поддержку, до искренней критики".

Подчеркнув, что привычные для европейских лидеров реверансы занимают много времени и энергии, эксперт констатировал: "Поэтому собственно Зеленский и заостряет внимание, обращаясь к союзникам: "Уважаемые, то что вы обещаете, надо еще и делать". Вполне нормальная риторика в ситуации, когда, например, нам обещала Европа миллион снарядов, а потом выяснилось, что это нереально. То же самое можно сказать и об американцах, которые, по словам того же Зеленского, передали около 10% из уже принятой ранее помощи. Это о чем? Об эффективности и союзничестве или все же о петлянии? Поскольку вопрос риторический, президент на всех возможных площадках пытается достучаться но, к большому сожалению, получается это крайне редко".

Политолог сравнивает реакцию Европы на глобальные вызовы с действиями опоссума — животного, которое реагирует на страх тем, что притворяется мертвым: "Тогда, когда хищники и более развитые животные, имеющие зубы, когти атакуют, когда есть опасность или хотя бы становятся в позицию защиты, Европа лежит полумертвая и не знает, что ей делать с Россией. Европа не готова разрушать РФ, а готова в дальнейшем с ней сотрудничать и сидеть за одним столом наравне с другими. И даже когда мы в лице президента достукиваемся до европейцев, то очень часто бьемся головой о стену, поскольку они не знают, что делать. А тут еще и Трамп со своими вызовами, и Путин с корейцами и иранцами, с которыми тоже будет подписано такое же соглашение о сотрудничестве, как и с КНДР".

В то время, отмечает эксперт, как цивилизованный мир в лице Европы оцепенел (за исключением Британии и стран Балтии), так называемая ось зла не дремлет и риторика Зеленского является соответствующей ситуации, ведь "президент пытается объяснить глобальность угрозы".

"Вот, например, поляки сейчас говорят, что, мол, построят в 2028 году защитную стену. Извините, а вы спросили, будет ли Путин ждать до 2028-го? Кстати, полякам нужно откровенно говорить, что они строят эту стену не сами, а с подрядчиками из США и Великобритании. А то получается так, что они как будто сами все строят, а "наглая" Украина у них просит самолеты и так далее. Европейским политикам надо в конце концов быть честными и не играть в рейтинги и выборы. Уважаемые, если придет война, то в концлагере не будет выборов, поэтому надо понимать, что Россия стремится уничтожить не только Украину, но и пойти дальше. Между тем европейцы сами воевать не хотят, а нам рассказывают, как надо и какие территории отдать агрессору", — отмечает Олег Лесной, подчеркивая, что в целом активность партнеров начинается только тогда, "когда им их собственный хвост прищемили".

Сейчас цивилизованный мир, констатирует политолог, стоит перед выбором: быть стадом травоядных, а то еще хуже перепуганных опоссумов, или все же, вспомнив о собственных мышцах, зубах и когтях, начать бороться за свое будущее и безопасность."Трамп в этом смысле молодец, поскольку он разбудил НАТО и перепугал Европу. Но после испуга должна наконец наступить стадия действий, ибо длительное оцепенение в период войны, как минимум — бесит", — резюмирует Олег Лесной.

Чего на самом деле опасаются западные союзники

Подчеркнув, что заявления президента Украины на саммите Европейского сообщества в Будапеште глобально не выбиваются из тренда, который он очертил после презентации "плана победы", политолог Петр Олещук в разговоре с Фокусом отметил следующее: "Зеленский систематически озвучивает заявления, особенно не обращая внимания при этом на тональность риторики. Очевидно, что на данный момент есть серьезные колебания со стороны наших партнеров, которые сами не совсем понимают, чего они хотят и что им делать. Иначе говоря, они впали в привычное для себя состояние некоего геополитического транса и не знают, каким образом из него выйти. Возможно, президент Зеленский такими острыми заявлениями пытается их вывести из этого состояния транса".

Западные союзники Украины, констатирует политолог, заняли сейчас такую позицию, "чтобы сидеть и ничего не делать, выжидая, что как-то оно само собой все решится".

Такая позиция, считает Петр Олещук очень четко проявляется в реакции на вступление в войну Северной Кореи: "Уже даже после того, как окончательно стало понятно, что солдаты из КНДР будут воевать на стороне РФ, западные союзники начали говорить, что это, мол, отчаяние со стороны россиян, а северокорейцы не умеют воевать. То есть, очевидно, что они просто боятся той самой эскалации, ведь вступление КНДР в войну это ее — войны — распространение далеко за пределы Украины и Европы. Осознание, что с этим нужно что-то делать есть, но беда в том, что что-то делать союзникам страшно, поэтому они занимаются самоуспокоением и успокоением своих граждан".

По убеждению политолога, западные союзники сейчас находятся в ситуации, когда просто не замечать проблему уже невозможно, а замечать ее очень не хочется.

Для изменения ситуации, считает Петр Олещук, нужен прорыв в контексте изменения оценки соответствующих реалий. А реалии, отмечает эксперт, требуют принятия немедленных решений, причем не с точки зрения безопасности Украины, а в плане защиты безопасности мировой: "Никто же не знает, как Путин будет расплачиваться с Кимом — вполне возможно, он даст ему ядерные или космические технологии. Или может возникнуть ситуация, когда Путин купит у Кима 200 тысяч солдат и бросит их против стран НАТО, испытывая их безопасность. То есть, вариантов множество и на них нужны четкие, предметные и решительные ответы. Зато западные союзники рассказывают своим гражданам, что мол, ничего страшного на самом деле не происходит".

Оценивая нынешнюю позицию западных союзников в целом, Петр Олещук проводит аналогию с комедией "Голый пистолет" с Лесли Нильсеном. В частности, эксперт вспоминает эпизод, когда буквально за спиной полицейского происходят страшные взрывы и все напрочь вокруг разрушается, а он собравшейся толпе подчеркнуто спокойно говорит, мол, расходимся все быстренько, здесь на самом деле не на что смотреть.