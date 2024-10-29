"Мы не допустим этого": Орбан обвинил ЕС в заговоре против него

Премьер Венгрии Орбан убежден, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер ведущей партии в Европарламенте Манфред Вебер хотят "привести" к власти более лояльного политика к Брюсселю.

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан считает, что против его страны существует заговор в попытке свергнуть действующее правительство. Об этом политик написал в своем X.

По словам Орбана, лидер Европейской народной партии Манфред Вебер и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен причастны к заговору против Будапешта.

"Существует открытый заговор против Венгрии во главе с Манфредом Вебером и президентом ЕК [Урсулой] фон дер Ляйен", — написал венгерский политик.

По словам Орбана, эти вышеупомянутые политики "признали, что их целью является замена венгерского правительства новым "Jawohl-правительством" [Jawohl означает "так точно" с немецкого — ред]", таким же, как нынешнее польское правительство".

"Мы [в Венгрии] не допустим этого!", — резюмировал венгерский политик.

Напомним, Фокус уже писал, что Орбан обвинил вышеупомянутых европейских деятелей в заговоре. По мнению венгерского политика, именно Вебер и фон дер Ляйен причастны к "перевороту" и приходу к власти в Польше правительства Дональда Туска.

Ранее мы сообщали, что Орбан уже заявлял, что Урсула фон дер Ляйен намерена свергнуть правительство Венгрии. Он считает, что европейские политики уже определились, кем они хотят его заменить.