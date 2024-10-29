"Ми не допустимо цього": Орбан звинуватив ЄС у змові проти нього

Прем'єр Угорщини Орбан переконаний, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та лідер провідної партії в Європарламенті Манфред Вебер хочуть "привести" до влади більш лояльного політика до Брюсселя.

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Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан вважає, що проти його країни існує змова у спробі скинути чинний уряд. Про це політик написав у своєму X.

За словами Орбана, лідер Європейської народної партії Манфред Вебер і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн причетні до змови проти Будапешта.

"Існує відкрита змова проти Угорщини на чолі з Манфредом Вебером і президенткою ЄК [Урсулою] фон дер Ляєн", — написав угорський політик.

За словами Орбана, ці вищезгадані політики "визнали, що їхньою метою є заміна угорського уряду новим "Jawohl-урядом" [Jawohl означає "так точно" з німецької — ред]", таким же, як нинішній польський уряд".

"Ми [в Угорщині] не допустимо цього!", — резюмував угорський політик.

Нагадаємо, Фокус вже писав, що Орбан звинуватив вищезгаданих європейських діячів у змові. На думку угорського політика, саме Вебер і фон дер Ляєн причетні до "перевороту" та приходу до влади у Польщі уряду Дональда Туска.

Раніше ми повідомляли, що Орбан уже заявляв, що Урсула фон дер Ляєн має намір повалити уряд Угорщини. Орбан вважає, що європейські політики вже визначилися, ким вони хочуть його замінити.