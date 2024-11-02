Обеспокоенностью не воюют: с какой целью Зеленский открыто упрекает США и других союзников

Президент Зеленский заявляет, что Украина ни при каких условиях не пойдет на любые территориальные уступки и упрекает западных союзников за торможение в предоставлении помощи, в том числе и "из-за скептицизма". О чем на данном этапе российско-украинской войны может свидетельствовать жестко-категорическая риторика Банковой, выяснял Фокус.

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О том, что Украина не признает свои оккупированные территории российскими, "кто бы чего ни хотел, кто бы ни победил в Соединенных Штатах и сколько бы еще Путин был лидером РФ и что-то там придумывал", Владимир Зеленский заявил в интервью южнокорейскому телеканалу KBS. "Украину не заставят отдать территории — это невозможно. А Путин испытывает реакцию мира на северокорейских военных в Курской области и сейчас она нулевая. То есть, это ничего — это ноль. А вообще война в Украине — это война двойных стандартов и парадоксов. Взять хотя бы сбивание вражеских ракет государствами-соседями. Например, США, явно не являются соседями Израиля, но сбивают ракеты над этим государством", — упрекнул конкретно Вашингтон глава государства.

Зеленский также выступил за то, чтобы страны НАТО использовали авиацию блока и системы ПВО и сбивали над Украиной "только те российские ракеты и дроны, которые летят в их направлении"

Зеленский также выступил за то, чтобы страны НАТО использовали авиацию блока и системы ПВО и сбивали над Украиной "только те российские ракеты и дроны, которые летят в их направлении". "Если бы Украина смогла бы получить положительное решение по этому, то потом можно рассчитывать на союзнический щит — который был у израильтян, когда Иран их атаковал с неба сотнями ракет. Не получив союзнического "да", Румыния, например, не могла сама решить сбивать ракеты и дроны, ведь каждая из стран-соседей боится сделать собственное решение и остаться в одиночестве", — акцентировал президент.

Кроме того, он раскритиковал партнеров из государств НАТО, в частности США, за то, что они "не сдержали слова относительно обещанной военной поддержки Украины". В частности, отметив, что партнеры заключили немало соглашений с Украиной по ее поддержке, Зеленский констатировал: "Каждый должен выполнять свою работу. Если ты дал слово, ты должен его придерживаться, потому что Украина, планируя свои военные действия, рассчитывала на конкретные вещи в конкретное время. И если вы получили 10% от всего пакета, который даже уже проголосован (Конгрессом США — ред.)... ну, это уже не смешно. Это не вопрос денег. Это всегда вопрос бюрократии, логистики, идей или скептицизма". Между тем оценки экспертов относительно упреков Владимира Зеленского в адрес западных союзников иногда кардинально разошлись.

Зеленский раскритиковал партнеров из государств НАТО

Почему информационный кнут Зеленского вполне уместен

В частности, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус в разговоре с Фокусом отмечает следующее: "Свежая риторика Зеленского, которая является подчеркнуто жесткой — это прежде всего акцент на раздражающей и (не только для Украины) чрезмерной осторожности и нерешительности наших партнеров. Информации у них есть более чем достаточно по всем вопросам, в том числе по северокорейским войскам, но из-за нехватки решимости реакция союзников действительно нулевая".

Констатировав, что, наблюдая за российско-украинской войной и привлечением РФ солдат КНДР, "партнеры выражают даже не глубокое, а просто беспокойство и ничего больше", эксперт добавил: "Зеленский, как по мне, осторожно подводит к мысли, что выражение беспокойства при полном отсутствии действий приводит к тому, что даже в странах НАТО уже появляются сомнения относительно срабатывания де-факто в случае чего статьи 5 устава Североатлантического Альянса. В этой статье говорится, что в случае нападения на одну из стран НАТО каждое государство-участник "в пределах своих возможностей должно отреагировать". То есть, в пределах своих возможностей, они могут выразить свое беспокойство и на том точка, вот в чем "прикол".

Комментируя категоричность Банковой относительно территориальных вопросов, Иван Ус отметил: "Это — четкий и однозначный сигнал нашим партнерам, которые давят на Украину с тем, чтобы она жертвовала своими землями. Поэтому Зеленский, чтобы потом не возникало никаких вопросов, открыто заявляет, что этот сценарий не годится и никакой Минск 2:0 не пройдет. Вообще, навязывание Украине процесса отказа от своих территорий входит, к сожалению, в привычку для партнеров. Собственно, именно поэтому, как по мне, в последние дни и наблюдается достаточно жесткая риторика украинской власти, которая говорит, что нам нужен не просто мир, а справедливый мир. А если мир будет достигнут путем территориальных уступок ни о какой справедливости не приходится говорить в принципе".

По убеждению эксперта, применение Зеленским "публичного кнута", а не "комплиментарного пряника" в отношении союзников вполне оправдано с точки зрения их "пробуждения". Отдельно он акцентирует на важности того, чтобы "ни в коем случае" не было отхождения от санкционного давления союзников на Россию: "Как бы в РФ не пытались показать, что у них все хорошо, тот факт, что они уже восьмой раз подняли учетную ставку и, скорее всего, сделают это в девятый раз в конце декабря, означает лишь одно: их экономика сыпется".

В общем, Иван Ус предполагает, что если нас не принудят к "каким-то мирным переговорам и уступкам территориями" до конца 2024 года или в первой половине следующего года, то во второй половине 2025-го "экономика РФ не позволит ей не то, что вести войну — поставит вопрос о ее существовании, как это уже было с Советским Союзом в начале 90-х".

Действительно ли критика союзников — основа для мирных переговоров

В свою очередь исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Для того, чтобы изменить ситуацию на поле боя у нас пока нет соответствующих ресурсов и поэтому, как по мне, упрекая Запад в невыполнении им заявленной помощи, Зеленский таким образом готовит почву для того, чтобы начать говорить с Россией. Украина критически зависима от помощи союзников, а на Западе в последнее время напоминают, что Украина сама тоже должна что-то делать своими силами, ресурсами и руками".

Политолог убежден, что Киев должен постоянно искать и находить точки соприкосновения с союзниками: "Сейчас должны спрятать критику и упреки в глубокий ящик, поскольку это не способствует более быстрой поставке нам оружия и других ресурсов. Президент назвал "нулевой" реакцию союзников на привлечение РФ северокорейских солдат, но я думаю, здесь не следует бежать впереди паровоза, ведь очевидно, что ответ будет после 5 ноября, когда в Соединенных Штатах состоятся выборы".

Между тем, считает Александр Леонов, Украине следует "активно и закрыто" говорить с Южной Кореей, которая имеет большой запас оружия и может его предоставить. "Но опять же Сеул будет оглядываться на помощь союзников, прежде всего, из США. То есть, получается некий замкнутый круг и вряд ли жесткая риторика Украины способна его — этот круг — разорвать", — заключает эксперт.

Пассивность союзников будет иметь катастрофические последствия

Констатировав, что в отношениях по линии Киев-Запад сейчас "остро встало немало вопросов", кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский в разговоре с Фокусом, отмечает: "Например, привлечение северокорейских войск меняет характер войны, а на Западе до сих пор нет действенной и жесткой позиции. Собственно, поэтому президент Зеленский резонно подчеркивает союзникам, что нельзя медлить и необходимо принимать решительные решения, потому что это развязывает руки РФ, позволяя ей достигать целей, поставленных Путиным еще в начале большой войны. На мой взгляд, в сложившейся ситуации критика союзников является полностью целесообразной".

Наряду с тем реакция союзников на критику со стороны Банковой, по мнению эксперта, может быть разной: "Это зависит от их готовности не просто делать заявления, а реально помогать. Если у низ нет намерения качественно менять конфигурацию помощи Украине, то вполне аргументированные упреки со стороны Зеленского их могут только раздражать, потому что на Западе в принципе, безотносительно к персоналиям, из уст которых звучит жесткая риторика, такого, мягко говоря, не любят. С другой же стороны, в случае готовности союзников к решительным шагам, это может стать дополнительным и действенным стимулом для более быстрых и эффективных решений".

Сейчас самым большим препятствием для Украины в ее отношениях с западными союзниками, убежден Станислав Желиховский, являются грядущие выборы в США, ведь "ключевые игроки зациклены на внутреннем соревновательном процессе, а не важном внешнем векторе". Уже после 5 ноября, прогнозирует эксперт, возможны определенные "линейные сдвиги", но не во всех сферах. В частности, если говорить о предоставлении Киеву приглашения в НАТО, на чем постоянно настаивает президент Зеленский, то эксперт здесь "не слишком оптимистичен". А вот что касается дальнобойных ударов по территории РФ, то, по мнению Станислава Желиховского, соответствующее решение в конце концов может быть принято и "роль триггера здесь сыграет вовлечение в войну со стороны России войск КНДР".

Кроме того, по его убеждению, фактор Северной Кореи существенно стимулирует к поддержке Украины Южную Корею, которая, "имея чрезвычайно тесные отношения с Соединенными Штатами и Западом в целом, может помочь Украине оперативно пролоббировать те или иные сверхважные вопросы в ситуации повышенных рисков и вызовов". Подчеркнув, что уже в ближайшее время может решиться дальнейшая судьба Украины, Станислав Желиховский резюмировал, что если помощь союзников не будет отвечать реалиям на поле боя, это может иметь катастрофические последствия не только для нашего государства, но впоследствии и для всего свободного мира.