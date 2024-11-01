Обнулить "красные линии": у Зеленского объяснили, для чего Путину войска КНДР

Под "зонтиком" РФ северокорейская армия сможет набраться опыта и масштабировать войну на другие регионы, считает советник главы ОП Михаил Подоляк. По его мнению, КНДР отправила войска в Украину, чтобы посмотреть на реакцию западной демократии.

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Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк предполагает, что военные КНДР непосредственно будут участвовать в боях на российско-украинском фронте довольно скоро, потому что Северная Корея — милитарная страна, заточенная на ведение войны. Россия же таким образом стремится показать, что авторитарные режимы способны на агрессивные действия, сказал Подоляк в интервью 24 каналу 31 октября.

Армия КНДР в Украине — северокорейские военные нужны для демонстрации

По мнению Михаила Подоляка, Кремль хочет показать, что авторитарные режимы могут действовать агрессивно, а демократические страны слабы, чтобы им помешать.

Советник главы ОП напомнил, что КНДР постоянно находится под санкциями, в изоляции от глобального мира, и она "заточена" исключительно под ведение войны, поэтому участие в войне против Украины является для нее возможностью реализовать свой потенциал, получить от России деньги, технологии и определенные гарантии военной помощи в будущем, набраться опыта, чтобы потом развязывать войны в других регионах.

"Северная Корея не будет реагировать ни на какие дипломатические давления, ни на какое торговое эмбарго. У нее ничего нет, кроме войны, кроме военного инструмента. Поэтому сегодня северокорейцы счастливы, потому что получили сразу несколько возможностей", — пояснил Подоляк.

Кремль, в свою очередь, стремится обвалить "красные линии" после того, как эти линии пересекла Украина, перебросив боевые действия на территорию РФ в Курской области. Сейчас Россия хочет показать другим авторитарным режимам, что они могут безнаказанно совершать нападения на страны демократии, считает советник главы ОП.

"Уже понятно, что нет никаких "красных линий", о которых постоянно говорила Россия. Война в Курской области четко фиксирует, что страна-агрессор готова к войне в полном объеме на своей территории. Готова не с точки зрения обороны, а морального восприятия, что война может быть на территории России", — сказал Михаил Подоляк.

Армия КНДР в Украине — войска Ына будут на передовой

По мнению Подоляка, среди переданных Северной Кореей военных может быть офицерский состав, узкоспециализированные специалисты, которые будут приобретать опыт на поле боя. Ссылаясь на данные разведки и слова президента Украины Владимира Зеленского, он называет цифры 12-15 тысяч человек и говорит, что сейчас корейцы находятся возле зоны ведения боевых действий в Курской области.

"Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Думаю, что все будет достаточно быстро, будут непосредственные боестолкновения с этой частью российской армии", — сказал Подоляк.

Он предполагает, что солдаты КНДР будут участвовать в непосредственных столкновениях после того, как наладят взаимодействие с российской армией.

"Они понемногу это все будут делать, чтобы зафиксировать факт участия в войне и посмотреть на реакцию", — отметил советник главы ОП.

Напомним, 31 октября Владимир Зеленский прокомментировал привлечение бойцов КНДР в ВС РФ. Он также отметил, что цель Путина — испытать реакцию мира.

В то же время государственный секретарь США Энтони Блинкен раскрыл, сколько северокорейских солдат РФ перебросила на Курское направление. По его данным, в Курскую область отправили 8 000 человек, однако они пока не участвовали в боях.