Обнулити "червоні лінії": у Зеленського пояснили, для чого Путіну війська КНДР

Під "парасолькою" РФ північнокорейська армія зможе набратися досвіду і масштабувати війну на інші регіони, вважає радник голови ОП Михайло Подоляк. На його думку, КНДР відправила війська до України, щоб подивитися на реакцію західної демократії.

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Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк припускає, що військові КНДР безпосередньо братимуть участь у боях на російсько-українському фронті досить скоро, бо Північна Корея — мілітарна країна, заточена на ведення війни. Росія ж таким чином прагне показати, що авторитарні режими здатні на агресивні дії, сказав Подоляк в інтерв'ю 24 каналу 31 жовтня.

Армія КНДР в Україні — північнокорейські військові потрібні для демонстрації

На думку Михайла Подоляка, Кремль хоче показати, що авторитарні режими можуть діяти агресивно, а демократичні країни заслабкі, щоб їм завадити.

Радник голови ОП нагадав, що КНДР постійно перебуває під санкціями, в ізоляції від глобального світу, й вона "заточена" виключно під ведення війни, тому участь у війни проти України є для неї нагодою реалізувати свій потенціал, отримати від Росії гроші, технології та певні гарантії військової допомоги у майбутньому, набратися досвіду, щоб потім розв'язувати війни в інших регіонах.

"Північна Корея не реагуватиме ні на які дипломатичні тиски, ні на яке торгівельне ембарго. У неї нічого немає, окрім війни, окрім військового інструменту. Тому сьогодні північнокорейці щасливі, бо здобули одразу декілька можливостей", — пояснив Подоляк.

Кремль, своєю чергою, прагне обвалити "червоні лінії" після того, як ці лінії перетнула Україна, перекинувши бойові дії на територію РФ у Курській області. Нині Росія хоче показати іншим авторитарним режимам, що вони можуть безкарно вчиняти напади на країни демократії, вважає радник голови ОП.

"Вже зрозуміло, що немає ніяких "червоних ліній", про які постійно говорила Росія. Війна в Курській області чітко фіксує, що країна-агресорка готова до війни в повному обсязі на своїй території. Готова не з погляду оборони, а морального сприйняття, що війна може бути на території Росії", — сказав Михайло Подоляк.

Армія КНДР в Україні — війська Ина будуть на передовій

На думку Подоляка, серед переданих Північною Кореєю військових може бути офіцерський склад, вузькоспеціалізовані спеціалісти, які набуватимуть досвіду на полі бою. Посилаючись на дані розвідки й слова президента України Володимира Зеленського, він називає цифри 12-15 тисяч осіб і говорить, що зараз корейці перебувають біля зони ведення бойових дій в Курській області.

"Побачимо, як розвиватимуться події далі. Думаю, що все буде досить швидко, будуть безпосередні боєзіткнення з цією частиною російської армії", — сказав Подоляк.

Він припускає, що солдати КНДР братимуть участь у безпосередніх зіткненнях після того, як налагодять взаємодію з російською армією.

"Вони потрошку це все робитимуть, щоб зафіксувати факт участі у війні й подивитися на реакцію", — зазначив радник голови ОП.

Нагадаємо, 31 жовтня Володимир Зеленський прокоментував залучення бійців КНДР до ЗС РФ. Він також зазначив, що мета Путіна — випробувати реакцію світу.

Водночас державний секретар США Ентоні Блінкен розкрив, скільки північнокорейських солдатів РФ перекинула на Курський напрямок. За його даними, до Курської області відправили 8 000 осіб, однак вони поки не брали участі у боях.