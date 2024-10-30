"Минск-3" или "корейский сценарий": эксперты о новых мирных инициативах штаба Трампа

Дональд Трамп в случае победы на выборах планирует решить конфликт в Украине с помощью "переосмысления Минских соглашений", сообщает The Financial Times. О чем конкретно может идти речь, и каким образом кандидат в президенты США от республиканцев в случае возвращения в Белый дом будет это реализовать, выяснял Фокус.

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О том, что Дональд Трамп в случае своей победы на выборах 5 ноября может предложить план урегулирования российско-украинской войны, который станет "переосмыслением Минских соглашений" пишет, ссылаясь на "давнего советника" экс-президента Financial Times. Неназванный собеседник издания при этом утверждает, что проект урегулирования, который может предложить главный республиканец, будет предусматривать конкретные механизмы принуждения и последствия нарушения соглашения, "в отличие от неудачных Минских соглашений". В то же время, по его мнению, гарантировать выполнение соглашения должны европейские войска, а не силы Североатлантического Альянса или миротворцы ООН. "Мы за это не будем платить. За это платит Европа", — заявил советник Трампа.

По данным FT, сейчас многие в лагере Республиканской партии считают, что Украина проигрывает войну, а потому настаивать на урегулировании "морально правильно". Кроме того сообщается, что якобы Трамп считает, что членство в НАТО для Украины не является вариантом в краткосрочной перспективе, а потому этот вопрос могут снять на несколько лет, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.

Попутно отметим, что первые Минские соглашения были подписаны в 2014 году представителями трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) и представителями "ДНР" и "ЛНР". Через год, в 2015-м, были заключены вторые Минские соглашения с участием высшего политического руководства Германии и Франции. В феврале 2024 года президент Владимир Зеленский заявлял, что не хочет заключать с РФ соглашения, подобные Минским, поскольку Украина "не верит в замороженные конфликты".

Почему Трамп является сторонником простых решений

Не верит в реализацию сценария "Минск-3" или же — реинкарнацию "Минска-2" и политолог Алексей Буряченко. В частности, эксперт в разговоре с Фокусом замечает: "Почему я не верю? Прежде всего, потому, что это максимально критически будет воспринято украинским обществом, ведь фактически "Минск-1" и "Минск-2" — это ничто иное, как условия капитуляции. К тому же, само слово "Минск" вызывает большие вопросы, ведь это столица государства, откуда в нас полетели ракеты, поэтому я думаю, что наше военно-политическое руководство этого просто не допустит".

По убеждению эксперта, в случае прихода к власти в США Дональда Трампа и в случае, если он будет настаивать "на каком-то сомнительном сценарии", нужно, во-первых, "очень плотно работать непосредственно с ним", а во-вторых, "включить усиленный режим коммуникации с европейскими партнерами".

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"Совершенно очевидно, что гипотетический "Минск-3" только углубит существующие проблемы взаимоотношений в треугольнике Украина-Россия-Европейский Союз. Поэтому и страны-члены ЕС сейчас должны быть максимально приобщены к тому, чтобы "Минск-3" или реинкарнации "Минска-2" не произошло", — акцентирует Алексей Буряченко.

Подчеркнув, что Трамп систематически заявляет о намерении переложить на Евросоюз "груз ответственности", эксперт констатировал: "То есть, каким бы образом не завершилась бы российско-украинская война или продолжалась бы в дальнейшем, роль Соединенных Штатов в этом процессе будет только уменьшаться. Именно поэтому я и акцентирую особое внимание на том, что нам крайне необходимо искать дополнительные коммуникации с одной стороны с Трампом в случае его победы, а с другой — с ЕС".

Говоря собственно о самом Трампе, политолог отметил следующее: "У меня складывается такое впечатление, что Трамп, возможно, весьма талантливый бизнесмен западного разлива, но, несмотря на то, что он занимал пост президента Соединенных Штатов, он не имеет фундамента знаний по историческим ретроспективам и всегда пытается искать простые решения. То он рассказывает об ограничении цены на нефть, а то пытается сэкономить средства США, минимизируя финансирование Украины в противостоянии с РФ".

Если бы Украина нашла для Трампа очередное простое решение, в котором он бы четко разглядел свой интерес и интересы США, тогда, считает Алексей Буряченко, экс-президент и кандидат на пост главы американского государства от Республиканской партии "без всяких проблем и проволочек изменил бы свою позицию".

Что больше признания оккупированных территорий интересует Путина больше, чем признание оккупированных территорий

Назвав все тематические сообщения, которые систематически появляются в ведущих западных медиа предложениями для Трампа, а не его — Трампа — планом, политолог Владимир Фесенко в разговоре с Фокусом акцентировал: "Сейчас даже когда Джей Ди Вэнс что-то где-то заявляет, это все трактуют, как план Трампа. Но по моему глубокому убеждению, пока мы можем говорить разве что об идеях и инициативах людей из окружения Трампа, его советников и тому подобное. Эти предложения, вне всякого сомнения, необходимо тщательно изучать, ведь некоторыми из них Трамп действительно может воспользоваться в случае своего возвращения в Овальный кабинет. Впрочем, на сегодня мы можем утверждать наверняка лишь одно — Трамп будет инициировать переговоры и искать в них определенный компромисс. Лично я убежден, что речь не будет идти о прекращении войны только на российских условиях, поскольку это будет восприниматься как поражение США".

Трамп систематически заявляет о намерении переложить на Евросоюз "груз ответственности" Фото: Getty Images

Говоря о конкретных компонентах, которые, вероятно будет включать "мирный план" Трампа, Владимир Фесенко прогнозирует, что "с очень высокой вероятностью" будет предлагаться прекращение огня по линии фронта. "Называть это "Минск-3", я бы не стал. Раньше, к примеру активно использовали термин "корейский сценарий". Одним словом, называть можно как угодно, например "Париж-4", "Осло-5" и так далее, но это не "Минск-3" в том смысле, что тогда речь шла о договоренностях, которые предусматривали реинтеграцию вот этих так называемых сепаратистских республик ("ЛДНР". — Ред.) в состав Украины. Вот в чем была сущность "минских договоренностей", тогда как прекращение огня — это признак любого мирного соглашения, это первый его пункт и первый шаг. Поэтому определение "Минск-3" является некорректным. Более того, это штамп, который будет дискредитировать любое мирное соглашение", — отмечает политолог.

По его убеждению, кроме прекращения огня по линии фронта в случае прихода к власти Трампа, Украине также может быть предложено отказаться от НАТО. "Это то, чего очень хочет Путин. Безусловно, нам это не понравится, но тогда нам нужно будет требовать у Трампа гарантии безопасности в виде двустороннего соглашения по безопасности с США. Не такого, как сейчас, а усиленного, чтобы там было четко выписано согласие Соединенных Штатов защищать нас. То есть, мы в случае чего должны говорить американцам: "Вы хотите нашего отказа от НАТО? Okey, но давайте нам такие же гарантии безопасности, которые вы предоставили Японии, Израилю и Южной Корее". Это один из вариантов того, каким образом мы должны отвечать на подобного рода предложения из Вашингтона", — отмечает Владимир Фесенко.

Политолог также предполагает, что одно из предложений, которое может звучать из США в случае победы Трампа, будет касаться демилитаризованных территорий вдоль границы или линии фронта. "Это несколько похоже на то, что было прописано в "Минских соглашениях", но вопрос заключается в том, кто это все будет контролировать? То, что пишут западные СМИ, что, мол, функцию контроля должны взять на себя европейцы — это одно, но согласится ли на такое Путин — большой вопрос. Я в этом очень сильно сомневаюсь. Поэтому, скорее всего, придется создавать миротворческий контингент под эгидой НАТО, который бы это контролировал. Но главное — если речь идет о демилитаризованных зонах, то это должно касаться не только Украины, но и России", — прогнозирует политолог.

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Впрочем, в целом, по его мнению, "это очень рискованная для нас история", потому что некоторые крупные города, например Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон будут подпадать под зону риска и непонятно, кто их будет защищать. "Поэтому, я думаю, что если и будет какая-то демилитаризованная зона, то не более 50-ти км, да и то с некоторыми исключениями, поскольку вокруг крупных городов должна быть определенная защита", — отмечает эксперт, добавляя, что это должен быть зеркальный процесс и аналогичные шаги должны осуществить и россияне.

"Это же касается и сокращения войск, а Путин этого точно будет требовать. Я вам даже так скажу: Путина меньше интересует признание Украиной оккупированных РФ территорий, чем вопрос отказа от НАТО и сокращения украинской армии. Но, во-первых, мы не можем сократить свою армию на уровень меньше довоенного, а во-вторых, должны предельно жестко ставить вопрос об аналогичном сокращении российских вооруженных сил, особенно в приграничных с Украиной территориях", — подчеркивает Владимир Фесенко.

Эксперт: "Нам нужно будет требовать у Трампа гарантии безопасности в виде двустороннего соглашения по безопасности с США" Фото: Getty Images

В конце концов, прогнозирует политолог, "по вопросу сокращения войск будут такие же переговоры, которые в свое время имели место при распаде СССР, а затем и в 90-е годы". "То есть, речь идет о переговорах по ограничению вооруженных сил в Европе. И это уже будет касаться и России, и НАТО, чтобы был достигнут определенный паритет. В таком случае необходимо будет ставить вопрос о том, сколько может быть российских войск в Беларуси, на границе с Финляндией и соответственно, сколько натовских войск могут присутствовать в той же Финляндии, странах Балтии и так далее. Я думаю, и до таких переговоров дело дойдет", — подчеркивает эксперт.

Впрочем, по состоянию на сейчас, по мнению Владимира Фесенко, сверхважно, чтобы на наших границах российских войск было не больше, чем у нас — то есть должен быть паритет. Резюмируя, политолог акцентировал, что в случае прихода к власти Трампа "нам не следует бояться, делать апокалиптические выводы, а стоит осознавать, что мы не можем отказаться от переговоров вообще, поскольку тогда нам просто обрежут военную помощь и Украина проиграет эту войну". Эксперт предполагает, что сейчас уже готовится стратегия и тактика переговоров, в частности моделируются требования РФ и контр требования официального Киева, а также нарабатываются конкретные шаги работы с американскими союзниками. Высшее американское руководство, убежден политолог, Украине следует "последовательно и настойчиво" убеждать в том, что не может идти речь о прекращении войны только на российских условиях, поскольку это будет также и поражением Соединенных Штатов.

Владимир Зеленский выразил надежду, что Трамп в случае победы на выборах продолжит поддержку Украины Фото: Пресс-служба ОП

В этом контексте следует отметить, что, находясь на днях на саммите "Украина — Северная Европа" в Рейкьявике, Владимир Зеленский выразил надежду, что Трамп в случае победы на президентских выборах в США продолжит поддержку Украины, поскольку не захочет проиграть Путину. Президент заверил, что Украина "понимает все риски", самым большим из которых будет изменение политики США, но несмотря на личность будущего президента рассчитывает сохранить двухпартийную поддержку Конгресса. "Неподдержка Украины, я считаю, будет большой победой Путина и проигрыш Запада, демократии и свободы", — добавил глава государства, попутно высказав предположение, что Трамп не захочет проиграть главе Кремля.