Тест на порядочность: скажут ли вслух свое "нет" государства, которые против приглашения Украины в НАТО

Официальные Берлин и Вашингтон — не единственные в своем стремлении заблокировать вопрос предоставления Украине приглашения о вступлении в НАТО, сообщают западные СМИ. Почему еще 5 других стран-членов Альянса якобы пытаются помешать Киеву продвигаться по евроатлантическому пути и что с этим делать, выяснял Фокус.

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Издание Politiko сообщает, что план победы Зеленского сталкивается с проблемой, поскольку базируется на получении Украиной приглашения к вступлению в Североатлантический Альянс, а "отдельные ключевые" члены НАТО не заинтересованы в том, чтобы это произошло.

"По словам четырех американских и натовских чиновников и дипломатов, которые на условиях анонимности поделились последними внутренними дискуссиями, Германия и США являются одними из крупнейших государств, которые медленно реагируют на призыв Зеленского о немедленном приглашении к вступлению в НАТО. Ключевые члены Альянса обеспокоены тем, что могут быть втянуты в войну с Россией", — отмечает издание.

Какие страны прячутся за спиной США и ФРГ

В интервью Politiko представитель Соединенных Штатов в НАТО Джулианна Смит подчеркнула: "На сегодняшний день Альянс не достиг той точки, когда он готов предложить членство или приглашение Украине".

Между тем, отмечает издание, Германия и Соединенные Штаты — не единственные блокировщики предоставления Киеву приглашения. "Венгрия и Словакия также сопротивляются, но они исходят из другой отправной точки. Их нынешние популистские лидеры Орбан и Фицо занимают в целом прокремлевскую позицию. Орбан назвал "план победы Зеленского" ужасным, а Фицо предупредил, что вступление Украины в НАТО "станет хорошей основой для третьей мировой войны", и пообещал, что "никогда не согласится" на это. Есть и другие страны, которые не стремятся быстро двигаться навстречу Киеву, а довольствуются тем, что прячутся в тени", — акцентирует издание.

Сергей Никифоров: "На самом деле, идею приглашения Украины поддерживает абсолютное большинство стран-членов, а по остальным ведется активная работа по адвокации"

По информации Politico, такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, "прячутся за спинами США и Германии". "Они не хотят (предоставления Украине приглашения — ред.)", — сказал один из чиновников НАТО. Второй же сообщил, что страны "поддерживают эту идею абстрактно, но как только она приблизится к материализации", они начнут выступать против нее более публично", — отмечает газета. Наряду с тем, официальные лица Альянса, которые инкогнито общались с Politico, постоянно стремились подчеркнуть, что ни Вашингтон, ни Берлин"не исключают возможного вступления Украины в Альянс".

Следует заметить, что пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, мол, информация о том, что 7 стран выступают против приглашения Украины в НАТО не соответствует действительности. "Эти слухи выгодны тем, кто хочет создать ложное впечатление, будто вступление Украины не имеет широкой поддержки среди членов Альянса. На самом деле, идею приглашения Украины поддерживает абсолютное большинство стран-членов, а по остальным ведется активная работа по адвокации", — резюмировал спикер Зеленского.

В вопросе НАТО все пути ведут к Белому дому

Подчеркнув, что сегодня для Украины существует окно возможностей получить "да" от Соединенных Штатов относительно приглашения, политолог Олег Саакян в разговоре с Фокусом акцентирует: "Но наличие этого окна возможностей вовсе не означает, что все остальные страны-члены Североатлантического Альянса автоматически согласятся с приглашением для нашей страны. После одобрительного сигнала от США, непременно начнется процесс, который предусматривает, в частности, политические торги, включающие в себя прихоти других государств. И если в случае с Венгрией, больший вес имеет политическая составляющая, то с той же, например, Словакией мы можем найти точки рационального соприкосновения. Тамошний премьер Фицо, кстати, уже заявил, что приглашение Украины в НАТО не будет бесплатным, а это свидетельствует, что у него есть цена и он готов торговаться".

По убеждению политолога, Киеву сейчас крайне необходимо получить "да" от США, в частности, для того, "чтобы наглядно проявились те страны, которые не желают, несмотря на позицию ключевых партнеров, таких как Лондон, Париж, Вашингтон, поддержать приглашение Украины в НАТО". "Это создаст ситуацию дополнительного давления на такие страны со стороны коалиции решительных внутри НАТО, куда входят Балтийские страны, а также североевропейские государства. И тогда мы уже будем иметь вполне предметную дискуссию", — аргументирует Олег Саакян.

В противном случае страны, выступающие против предоставления Украине приглашения в НАТО, считает эксперт, "и дальше будут прятаться за спинами США и Германии, которая готова озвучивать свою позицию вслух".

Эксперт: "Премьер Словакии Фицо уже заявил, что приглашение Украины в НАТО не будет бесплатным, а это свидетельствует, что у него есть цена и он готов торговаться" Фото: TASR

"Украине необходимо приложить максимум усилий с тем, чтобы дезавуировать сложившуюся ситуацию, а путь к этому — получение "да" от Соединенных Штатов. Тогда перед другими странами ребром встанет вопрос о том, готовы ли они вслух сказать свое "нет", или все же, идут в фарватере общей позиции", — отмечает политолог.

Если говорить о первом варианте, то, подчеркивает Олег Саакян, таким странам придется дебатировать не только с Украиной, но и с целым рядом стран НАТО, "которые выступают непоколебимо и категорически "за" приглашение Украины".

"И вот именно таких открытых дебатов боятся те страны, которые сейчас всячески маскируются. Для них лучше всего ситуация неопределенности США, прежде всего. И если Соединенные Штаты четко скажут, что выступают против, шансов изменить позицию других стран практически не останется. То есть, в этом смысле все пути ведут к Белому дому", — заключает Олег Саакян.

О приглашении Украины в НАТО должен четко заявить Вашингтон

В свою очередь политолог Олег Лесной в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "На самом деле объективная реальность такова, что не только и не столько США и Германия выступают против предоставления Украине приглашения в НАТО. Есть и другие страны, но они пока не озвучивают свои позиции вслух, сохраняя тем самым свое политическое лицо. Таким образом, для нас все очень просто и одновременно очень сложно — нам необходимо продолжать активно работать в этом направлении с США и Германией, ведь при всем уважении к остальным странам-членам Альянса, они в итоге все равно будут держать свой нос по американскому и немецкому ветру".

"Канцлер Шольц при всей своей гибкости или даже, как нам кажется, боязни за свое политическое будущее, все равно всегда прислушивался к Соединенным Штатам. И теперь главное, кто в США даст соответствующий сигнал — успеет ли это сделать Байден, или же эта миссия перейдет по наследству его преемнику или преемнице", — подчеркивает эксперт.

Эксперт: "Главное, кто в США даст соответствующий сигнал — успеет ли это сделать Байден, или же эта миссия перейдет по наследству его преемнику или преемнице" Фото: Getty Images

То, что сейчас расширяется количество стран, выступающих против предоставления Украине приглашения в НАТО, констатирует Олег Лисный, "является не очень корректной игрой по отношению к Украине, потому что таким образом происходит демонстрация отсутствия большого консенсуса".

Политолог моделирует ситуацию, что при подобных раскладах "схема может повернуться в другую сторону и в результате большие влиятельные страны будут ссылаться на малые, апеллируя к тому, что в НАТО все решения принимаются в порядке общего консенсуса". В целом, ситуация, сложившаяся с предоставлением Украине приглашения в Североатлантический Альянс, убежден Олег Лисный, является определенным тестом на порядочность для партнеров, "потому что западная пресса в основном ретранслирует то, к чему Украину подталкивает и готовит Запад".

Между тем президент Словакии Петер Пеллегрини, которого цитируют государственные росСМИ, во время визита в Германию 24 октября заявил, что вопрос вступления (не приглашения — ред.) Украины в НАТО пока нереален. По его словам, Олаф Шольц такую позицию полностью разделяет. "С господином канцлером мы сошлись во мнении, что сегодня вопрос о вступлении Украины в НАТО не находится на столе для обсуждения и даже не может попасть на этот стол. Эта просьба нереалистична не только из-за позиции, например, Германии, Словакии или Венгрии. Есть еще несколько стран, которые сейчас имеют с этим проблемы", — сказал Пеллегрини. Кроме того, добавил, он, "в ходе недавнего круглого стола президентов в Кракове соотношение мнений относительно вступления Украины в НАТО составляло примерно 50 на 50".