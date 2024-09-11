"Немцы очень напуганы": почему Олаф Шольц заговорил о "скором мире" с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц готовит "мирный план" для Украины, который якобы предусматривает сохранение за Россией ранее захваченных украинских территорий, сообщают западные СМИ. С какой целью ключевой европейский союзник Киева на третьем году войны надумал пополнить ряды "миротворцев", выяснял Фокус.

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Информацию о "мирном плане" канцлера ФРГ Олафа Шольца обнародовала итальянская La Repubblica. Как отмечает издание, господин Шольц планирует войти в историю как "канцлер мира", использовав войну в Украине, чтобы вернуть утраченные недавно электоральные позиции. "Ошеломленный сокрушительными результатами выборов в Тюрингии и Саксонии и преследуемый все более настойчивыми слухами о возможном поражении своей политической силы 22 сентября в Брандербурге, канцлер решил разыграть украинскую карту", — подчеркивает газета.

Ссылаясь на источники в парламенте ФРГ, La Repubblica констатирует, что канцлер Германии работает вместе с некоторыми однопартийцами "над своего рода "Минскими соглашениями", которые предусматривают возможность передачи части украинской территории Москве.

Сам Олаф Шольц официально не комментировал эту информацию, однако уже после ее появления в интервью немецкому каналу ZDF он отметил, что, во-первых, следующий саммит мира должен пройти с участием России, а во-вторых, он обсудил этот вопрос на днях face to face во Франкфурте-на-Майне с президентом Зеленским, с которым у него сложились "хорошие" отношения.

Эксперт: "Олаф Шольц является одним из политических лидеров, которые не вызывают доверия у немцев" Фото: zuma press

"Я думаю, что именно сейчас настал момент, когда нам нужно обсудить, как мы можем выйти из этой ситуации войны и достичь мира быстрее, чем кажется", — акцентировал глава немецкого правительства. При этом он, подчеркнув, что в случае, если Путин решит "продолжать нападать", резюмировал: "В такой ситуации нам необходимо то, что всегда важно в политике: ясность, твердость и характер".

Между тем эксперты, с которыми пообщался Фокус, убеждены, что немецкий канцлер использует тему мира в российско-украинской войне прежде всего для поднятия своих электоральных позиций внутри собственной страны.

Олаф Шольц обрадовался бы даже заморозке войны

В частности, политолог Максим Несвитайлов в разговоре с Фокусом акцентирует: "В Германии сейчас складывается такая политическая погода, что Шольц фактически теряет контроль над ситуацией, ведь впервые со времен начала XX века на местных выборах в ФРГ побеждают не просто правые, а право радикальные силы, такие как "Альтернатива для Германии". Эту партию, замечу, даже исключили из европейского объединения правых политических сил, то есть эта партия — очень плохая история. И на фоне избирательной победы таких сил Олаф Шольц выглядит как человек, который оказался не в то время и не в том месте".

Подчеркнув, что российско-украинская война очень сильно влияет на Германию, в частности, в экономическом плане, эксперт констатировал: "С учетом этого, Шольц был бы очень рад, чтобы эта война, если не закончилась бы, то по крайней мере заморозилась бы. Между тем последние инициативы господина Шольца могут внести определенное непонимание в ЕС, поскольку, если европейцы увидят определенные сомнения и колебания Берлина относительно поддержки Украины, у них также будут возникать вопросы. Поэтому мы сейчас, как тот кот Шредингера — находимся в суперпозиции. Но наша суперпозиция — это не о классно, а о том, что мы, как и тот кот, находимся одновременно в двух состояниях — живого и мертвого".

С какой целью Олаф Шольц раскручивает тему мира в Украине

Назвав проигрыш Шольца на недавних местных выборах в Тюрингии и Саксонии полной электоральной катастрофой, политолог Олег Постернак в разговоре с Фокусом отметил: "Это просто ужасный провал коалиционных партий Германии. Высокие результаты "Альтернативы для Германии" и "Союза Сары Вагенкнехт" — это приговор немецкой коалиционной политике. При этом последние опросы свидетельствуют, что Шольц является одним из политических лидеров, которые не вызывают доверия у немцев. И в сложившейся ситуации понятно, что ему необходимо искать какие-то темы, за счет которых он может скорректировать низкий уровень доверия и повысить авторитет. Лучшая такая тема звучит так: "Я принес мир в Европу". Это, знаете, как когда-то Чемберлен после Мюнхенского заговора 1938 года говорил, что он принес мир в Британию, так и Шольц сейчас раскручивает эту тему".

Эксперт: "В Германии сейчас складывается такая политическая погода, что Шольц фактически теряет контроль над ситуацией"

Тему российско-украинской войны для Шольца эксперт называет электорально выгодной, поскольку "немцы очень напуганы неконтролируемыми событиями", в частности Третьей мировой и ядерной войнами.

"Поэтому, будучи канцлером мира, в планах Шольца значится реанимация мирного процесса, в том числе, возможно, за счет территориальных уступок со стороны Украины. Об этом свидетельствуют, среди прочего, и сообщения о том, что немецкое правительство не будет рассматривать вопрос дополнительного финансирования для Украины. Это указывает не только на изменение риторики, но и на вероятное изменение курса немецких властей относительно войны в Украине. В общем, я думаю, что Германия хочет сыграть роль примирителя, попутно решая внутриполитические проблемы за счет украинского кейса", — заключает Олег Постернак.

Почему Запад не воспринимает войну в Украине как свою

В свою очередь главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус в разговоре с Фокусом констатирует: "Наряду с "мирными" сигналами ФРГ из уст местных властей звучат заявления о том, что Россия должна присутствовать на следующем Саммите мира. И здесь лично у меня возникают вопросы... 1943 год. Тегеран. Приглашал ли кто-то тогда Гитлера на мирную конференцию? Как-то никто даже не подумал такое сделать, потому что было очевидно, что есть борьба добра и зла и последнему не должно быть места за столом переговоров. То есть в философии того времени было понимание, что есть враг, которого необходимо победить. Сейчас же ситуация совершенно другая и многие страны ошибочно не воспринимают войну РФ против Украины как войну против западных ценностей в целом".

Сам Запад, отмечает эксперт, несмотря на то, что Россия постоянно подчеркивает, что воюет именно с ним, не воспринимает эту войну как свою и поэтому постоянно включает пластинку переговоров с Москвой.

"Вот и Берлин тоже проснулся. Но если США, ЕС и Германия в частности встречаются с освобожденными недавно российскими пленниками и раскручивают Юлию Навальную в качестве политической фигуры, то я предлагаю придать ей субъектности и пригласить ее на второй саммит мира — пусть представляет Россию, поскольку с Путиным мы говорить не будем. Это уже лучше, чем теория, которую раскручивает сейчас Шольц, заявляя, что все, мол, должны сесть за стол с Россией и договариваться", — отмечает Иван Ус.

Отметив, что футбол не играют на бумаге, эксперт констатировал, что жизнь тем более не состоит из теорий, "которыми, к большому сожалению, живут отдельные наши партнеры".

Между тем представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт заявил, что Берлин пока не видит особых причин для оптимизма, ведь последние сигналы Москвы относительно войны в Украине "не создают впечатления, что РФ горит желанием вступить в конструктивные мирные переговоры". В общем, в свете последних заявлений, звучащих из Германии, весьма уместным выглядит риторический вопрос, которым задается известный журналист-международник Виталий Портников. Констатировав, что ФРГ действительно имеет определенные рычаги влияния на Киев, он попутно интересуется: "А с какого такого черта Путин вдруг должен соглашаться на мирный план Шольца".