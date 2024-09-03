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Немцы все больше за Путина: почему региональные выборы в ФРГ становятся угрозой для Украины

Германия теряет иммунитет от фашизма, который все активнее путинизируется, комментирует результаты региональных выборов журналист Орест Сохар. В Тюрингии и Саксонии уверенно победили ультраправые и ультралевые.

Орест Сохар
Орест Сохар
Журналист
eye 673
Германия, Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт — одна из немецких единомышленников Путина
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Германия теряет иммунитет от фашизма... который все активнее путинизируется.

Политики ФРГ не способны определиться, кто сегодня представляет большую угрозу: российский империализм или собственные избиратели. Будете удивлены, но немецкий электорат нагоняет значительно больше ужаса на команду Шольца, чем кремлевский собрат Ангелы Меркель.

Помните, как правительство ФРГ заложило в бундес-казначейство в следующем году вдвое меньше средств на помощь Украине, чем в этом году. Объяснялось отсутствием средств. Но на самом деле это бестолковая попытка команды Шольца избежать поражения на федеральных выборах в следующем году.

На недавних местных выборах в немецких Тюрингии и Саксонии щедрый урожай голосов собрали партии, которые настроены против помощи Украине. Речь идет об ультраправой пророссийской "Альтернативе для Германии" и левой, даже ультралевой, если честно — "Альянсе Сары Вагенкнехт" (BSW). В частности, они на пару набрали более 60% голосов в Тюрингии и почти половину в Саксонии. В Тюрингии, например, без "ультрас" сформировать коалицию не удастся.

Это первая победа ультраправых на местных выборах в Германии со времен правления нацистов. Аналогия не случайна, вот лишь один красноречивый эпизод: глава регионального отделения "Альтернативы" в Тюрингии Бьорн Хекке использовал запрещенный нацистский лозунг, пока не получил штраф. Многие источники утверждают, что партия финансируется Кремлем. "АдН" называют расистами, экстремистами и другими плохими словами, которыми можно описать типичного российского "Z-патриота".

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Ультралевый "Альянс Сары Вагенкнехт" требует прекратить военную поддержку Киева и перейти к переговорам с кремлевским фюрером, а также накручивает свой рейтинг на теме мигрантов. Иными словами, Сара — такой себе Дональд Трамп, только в немецкой юбке.

"Наша страна не может и не должна к этому привыкать. "АдГ" наносит вред Германии. Она ослабляет экономику, разделяет общество и разрушает репутацию страны", — заявил Шольц.

Успех крайних популистов частично объясняется тем, что всех недовольных они греют под своим крылом, играя на родственных чувствах: как евроскептики, обещают обнести страну частоколом, отказаться от евро как валюты, отправить всех мигрантов на Марс... или хотя бы в арабскую глубинку, тогда пиво станет хмельнее, сосиски — вкуснее, а воздух — чище. Фактически, популисты не погружаются в проблемы, а обещают их решить с помощью политической магии. И "бонусом" — мир и дружба с величайшим диктатором современности.

ФРГ — это еще одна страна, где ползучий путинизм разъедает сознание значительной части нации. И это даже не Беларусь и не постсоциалистическая Венгрия.

Такие настроения среди бюргерного электората в итоге заставляют правящий бомонд переобуваться "по новой моде" и быть более критичными в вопросах миграции, а к тому же, еще более осторожными в поддержке Украины и т. д.

Оказывается, на протяжении последних двух лет мы наблюдали гиперсмелую версию Шольца, а теперь все будет в режиме осторожного Slow motion.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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