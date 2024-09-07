"Мы там и сидим": Буданов рассказал Жадану, произошел ли перелом в войне (видео)

Война не может продолжаться все время, отметил Кирилл Буданов. Ведь и у Украины, и у России, ресурсы имеют свой предел.

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Перелома в российско-украинской войне еще не произошло, но этот момент уже близко. Об этом на "Радио Хартия" заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Глава ГУР отметил, что если использовать аналогию с футболом, сейчас в войне РФ против Украины до сих пор продолжается "70-я минута матча".

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"Я здесь перехожу в событийность. Мы там и сидим", — подчеркнул разведчик, имея в виду "70-ю минуту" матча.

Также он добавил, что перелома в войне еще нет, но он рядом.

Ответ Кирилла Буданова о возможном переломе в войне слушайте с 38:16 по 39:10

"Не может оно всю жизнь так продолжаться, ресурсы не являются бесконечными: ни у нас, ни у них", — подчеркнул глава украинской разведки.

Футбольная терминология

В феврале 2023 года Кирилл Буданов рассказывал изданию Forbes, что в то время, по его субъективным ощущениям, война находилась на 70-й минуте матча, а счет был 1:1. В апреле 2023 года Буданов отмечал "РБК-Украина", что российско-украинская война в то время находилась на 72-75 минутах из 90. Такой месседж он снова повторил в августе 2024 года, во время выпускного вечера Киевской школы экономики, отметив, что событийно мы недалеко отошли от 70-й минуты игры.

Напомним, в начале августа глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказывал, что в случае, когда война продлится до лета 2025 года, Россия будет вынуждена либо остановить боевые действия, либо объявить новую "принудительную мобилизацию". С ней в Москве "будут тянуть до последнего", ведь руководство Кремля считает, что масштабный призыв может серьезно пошатнуть политическую ситуацию, поскольку даже за очень большие деньги участвовать в войне против Украины желающих недостаточно.