"Ми там і сидимо": Буданов розповів Жадану, чи стався перелам у війні (відео)

Війна не може тривати увесь час, зазначив Кирило Буданов. Адже і в України, і у Росії, ресурси мають свою межу.

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Переламу у російсько-українській війні ще не сталося, але цей момент вже близько. Про це на "Радіо Хартія" заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Очільник ГУР зазначив, що якщо використовувати аналогію з футболом, зараз у війні РФ проти України досі триває "70-та хвилина матчу".

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"Я тут переходжу в подієвість. Ми там і сидимо", — наголосив розвідник, маючи на увазі "70-ту хвилину" матчу.

Також він додав, що переламу у війні ще немає, але він поряд.

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"Не може воно усе життя так тривати, ресурси не є нескінченними: ні в нас, ні в них", — наголосив очільник української розвідки.

Футбольна термінологія

У лютому 2023 року Кирило Буданов розповідав виданню Forbes, що на той час, за його суб'єктивними відчуттями, війна знаходилася на 70-й хвилині матчу, а рахунок був 1:1. У квітні 2023 року Буданов наголошував "РБК-Україна", що російсько-українська війна на той час перебувала на 72-75 хвилинах із 90. Такий меседж він знову повторив у серпні 2024 року, під час випускного вечора Київської школи економіки, зазначивши, що подієво ми недалеко відійшли від 70-ї хвилини гри.

Нагадаємо, на початку серпня глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов розповідав, що у випадку, коли війна триватиме до літа 2025 року, Росія буде змушена або зупинити бойові дії, або оголосити нову "примусову мобілізацію". З нею у Москві "тягнутимуть до останнього", адже керівництво Кремля вважає, що масштабний призов може серйозно похитнути політичну ситуацію, оскільки навіть за дуже великі гроші брати участь у війні проти України охочих недостатньо.