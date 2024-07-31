Ефір з бусика: Сергій Жадан створив мандрівне радіо, яке мовить для бійців Сил оборони

У радіо поки що немає ефірної сітки та твердого графіку виходу програм.

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Перше в Україні мандрівне "Радіо Хартія", ідейним натхненником якого є поет Сергій Жадан та студія якого фізично розташована всередині бусика, з'явилося порівняно недавно. лише 24 липня. Про створення пересувної радіоточки "Детектору медіа" розповіла журналістка, військовослужбовиця 13-ї бригади Нацгвардії України "Хартія", молодша сержантка Алла Кошляк.

Вона зазначила, що "Радіо Хартія" є незалежним медіа, а бригада — є головним партнером. За юридичною формою медіа є товариством з обмеженою відповідальністю, де працюють і цивільні, і військові, що дозволяє обійти багато бюрократичних моментів.

Пересувне радіо знаходиться у бусику, всередині якого обладнана студія з мікрофонами, є стіл та місця для гостей та ведучих. У студії може розташуватися чотири людини, хоча, як зізнається Алла Кошляк, більш комфортно утрьох.

"Ми збираємося багато подорожувати, перш за все прифронтовими громадами, доступними позиціями, для цього маємо автономне живлення, інтернет", — розповіла вона.

За її словами, це також такий собі "продакшн на колесах", який виробляє відео та аудіоконтент. Також "радійники" виробляють плейлисти для бійців, які йдуть із флешками на позиції.

"Я за те, щоб наші військові слухали якісну українську музику, а не російське незрозуміло що", — наголосила Алла Кошляк, пояснивши, що таким чином вони виховують музичні смаки військовослужбовців.

Наповнення ефіру

У радіо немає ефірної сітки та усталеного графіку програм. Не виключено, що це буде в перспективі, але поки що це мікроавтобус, який мандрує Україною.

"Ось ми вже були на музичному фестивалі Atlas у Києві, записали багато людей там. А завтра можемо бути на лінії фронту, писати там, звісно, з дотриманням усіх безпекових моментів, щоб не світити позиції. Готуємо репортажі з деокупованих територій Харківщини та прифронтової Донеччини", — поділилася планами Алла Кошляк.

У програмі "Згідно-відповідно" розповідають про армійську бюрократію, діляться порадами, як написати рапорт, як правильно працювати з волонтерами та не натрапити на шахраїв, якою інформацією треба поділитися зі своїми родичами. Заплановані й лайфхаки для виживання.

Програма "Стандарти кухонно-диванної експертизи", яку веде Сергій Жадан, є альтернативою шоу з розумними експертами, які обговорюють і політику, і війну. Серед гостей вже були Раміл Насіров та Жека з гурту "Курган і Agregat", медіафахівчиня Наталка Зубар і священник Віктор Маринчак.

Програма "Фіолетовий дракон" розповідає про жінок у армії, у поліції, про медикинь, у ДСНС тощо. Про жінок, які багато на собі тягнуть, які іноді себе такими драконами відчувають, палять ворогів, але й діляться теплом і хочуть його, — розповіла Алла Кошляк.

У подкасті "Кругова оборона" ведучі балакають з волонтерами, з людьми, які так чи так долучаються до оборони країни. Ці розмови, пояснила вона, об'єднані ідеєю, що ти "кожен день прокидаєшся та робиш щось корисне та натхненне".

У програмі "Сценарій параду на Червоній площі" розмовляють з військовими.

Окрім того, для інформаційної гігієни, транслюються й звичайні новини, щоб солдати не дізнавалися їх із сумнівних джерел.

Хто працює на радіо "Хартія"

Біля мікрофонів працюють Сергій Жадан, Алла Кошляк та Дмитро Третяк, який раніше грав у театрі "Нафта", у гурті Urbanistan, вів "Культурний подкаст" на радіо "Накипіло". Євген Турчинов, який є автором музики до частини пісень "Лінії Маннергейма" та "Жадан і Собаки", відповідає за музичну складову радіо, за джингли та плейлисти.

Також ще є виконавча директорка Іванна Скиба-Якубова, продюсер-консультант Роман Заяць, керівник відеопродакшну Денис Фесенко, директорка з комунікацій Лідія Калашникова і технічна команда, частина якої зараз на позиціях та "учебці".

"Але ми всі взаємозамінні, і Сергій теж може посидіти за пультом, якщо треба. Ми всі і ведучі, і випускові редактори", — зазначила Алла Кошляк.

Після перемоги у радіо все одно буде дуже багато роботи, переконана вона, адже в країні розпочнеться фізичний процес відбудови і процес відновлення у суспільстві.

"Буде багато горя, конфліктів, зневіри, непорозумінь. Це буде складна робота — пропрацьовувати всі травми. Нам потрібно буде переукласти новий суспільний договір, навчитися говорити один з одним, не мірятися стражданнями, не мірятися, хто з нас більший герой. Хто там воював, а хто у штабі сидів", — зазначила Алла Кошляк.

Вона наголосила, що медіа також мають розказати історії людей, які загинули, отримали поранення, втратили своє здоров'я та тих, хто продовжує тримати стрій, у війську чи в тилу.

Раніше Фокус писав про мобілізацію вокаліста гурту "Жадан і Собаки".