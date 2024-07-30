"Не роблять привілеїв": Сергій Жадан розповів про службу в армії

Письменник вступив до лав Нацгвардії близько двох місяців тому. До "Хартії" також приєдналися й інші учасники гурту "Жадан і Собаки".

Related video

49-річний український письменник та музикант Сергій Жадан розповів про службу в Національній гвардії. Про це пише Show 24.

Жадан, який долучився до лав бригади НГУ "Хартія" в червні 2024 року, уже пройшов навчання та поділився своїми враженнями.

"Заняття були цікавими. Було насичено, інтенсивно, в чомусь – важко, в чомусь – приємно, тому що були однодумці в "Хартії". Школа інструкторів сильна, вимоглива, але справедлива, і там весь вишкіл базується на повазі до бійця. Це, звичайно, мотивує. Хочеш бути кращим, хочеш не відставати від інших. Власне, у 50 років якось вже трішки дивно проходити школу, але мені було цікаво", — зізнався письменник.

Зокрема, музикант розповів, що проходив навчання разом з іншими учасниками гурту "Жадан і Собаки". Раніше Фокус писав про мобілізацію вокаліста гурту "Жадан і Собаки". Втім, попри медійність, ніяких винятків для музикантів не робили під час проходження навчання.

"Для нас не роблять якихось привілеїв, не роблять якихось попусків", — зізнався Сергій Жадан.

За словами письменника, він давно близько спілкувався з бійцями та командирами "Хартії", адже раніше допомагали їм.

Жадан наголосив, що не варто боятися йти на фронт, а потрібно до цього правильно підготуватися.

"Порадитися з людьми, які вже є в Силах оборони, тому що, коли ти знаєш, куди йдеш, коли знаєш командирів, структуру того підрозділу, куди ти можеш потрапити – все не так страшно", — порадив письменник.

Про початок проходження Жаданом навчань стало відомо на початку літа.

"Вступив до лав 13 бригади НГУ "Хартія". Проходжу вишкіл. Служу українському народу", — повідомив музикант 6 червня

Сергій Жадан

Нагадаємо, Сергій Жадан зустрівся з французьким режисером.

Також Фокус писав про розповідь Христини Соловій про роман із Сергієм Жаданом.