Підтримує Україну понад 10 років: Сергій Жадан зустрівся з французьким режисером

Бернар-Анрі Леві зняв про боротьбу українців за свободу кілька фільмів. Він неодноразово відвідував Україну в умовах великої війни.

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Український письменник та музикант Сергій Жадан, який долучився до лав Нацгвардії, зустрівся з французьким режисером Бернаром-Анрі Леві. Про це він розповів у своїх соцмережах.

Письменник, філософ та воєнний кореспондент понад 10 років підтримує Україну.

"До Хартії завітав Бернар-Анрі Леві — філософ, письменник та режисер, людина, яка багато робить для того, аби світ не забував про Україну, знається на реаліях і не втомлюється фіксувати злочини росіян у цій війні", — розповів про зустріч Сергій Жадан, показавши фото з режисером.

Військовослужбовець розповів, що режисер побував на позиціях, де поспілкувався з українськими воїнами про "майбутню оборонну концепцію нашої країни, про Схід і Захід, про війну і мир".

"Друже, дякуємо за допомогу, чекаємо знову в гості і сподіваємось на фільм про нашу бригаду", — додав Жадан.

Сергій Жадан та Бернар-Анрі Леві

У свою чергу французький філософ також опублікував фото з українським захисником.

"З письменником Сергієм Жаданом, легендою України", — написав Леві.

Сергій Жадан та Бернар-Анрі Леві

Бернар-Анрі Леві зняв кілька фільмів про боротьбу України за свободу: "Чому Україна" (2022) та "Слава Україні" (2023). Останній Леві створив під час своєї поїздки у 2022 році по українських містам зі Сходу на Південь, під час якої побував на лінії фронту.

Нагадаємо, вокаліст гурту "Жадан і Собаки" мобілізувався.

Також Фокус писав про реакцію Сергія Жадана на чутки про його новий роман.