Вокаліст гурту "Жадан і Собаки" пішов воювати на фронт

Євген Турчинов приєднався до української армії разом зі своїм колегою по гурту Сергієм Жаданом. Всі члени команди, які ухвалили рішення піти на фронт, зараз перебувають у навчальному центрі.

39-річний музикант та композитор, а також вокаліст гурту "Жадан і Собаки" Євген Турчинов, слідом за своїм колегою Сергієм Жаданом, також ухвалив рішення приєднатися до лав Збройних сил України. Про своє рішення музикант повідомив у себе на сторінці в Інстаграм.

Зокрема, Турчинов опублікував фото з навчального центру, де він у військовій формі тримає в руках зброю. Музикант уточнив, що вступив до складу 13-ї бригади "Хартія". Він також уточнив, що наразі проходить навчання.

Хто такий Євген Турчинов

39-річний Євген Турчинов народився в Харківській області, смт Малинівка. Музикант був учасником гурту "Діти капітана Гранта", "Жадан і Собаки", "Євген Костянтинич і Криваве Забазарєво" та "Лінія Маннергейма". Крім цього, музикант є композитором до частини пісень гуртів "Лінії Маннергейма" та "Жадан і Собаки".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Сергій Жадан офіційно приєднався до лав Нацгвардії.

Крім цього, Фокус писав, що лідер гурту "The ВЙО" пояснив, чому не варто боятися іти на фронт.