"Ідеальні умови, щоб служити": лідер гурту "The ВЙО" пояснив, чому не варто боятися іти на фронт (відео)

"Ця вся історія з ухилянтами і те, що там хтось не зобов’язаний служити, я думаю, що це найбільше ображає військових", — пояснив Мирослав Кувалдін.

49-річний лідер гурту "The ВЙО", який служить в складі 59-ї ОМПБр Мирослав Кувалдін, заявив, що в Україні треба організовувати спеціальну піаркомпанію, щоб чоловіки хотіли йти на фронт. Про це він заявив в інтерв’ю ТСН на одинці.

Зокрема, співак наголосив, що, на його думку, люди дуже бояться ТЦК, оскільки всю інформацію про армію, війну та фронт подають "не апетитно". Все тому, що в медіа показують лише одні проблеми, а не переваги.

"От ми з вами розмовляємо зараз тільки про одні проблеми, а якби висіли білборди, що приходь в армію, тут не потрібно думати, що одягати, ти завжди одягнений, завжди нагодований, кращі транспортні засоби, краща зброя, кращі дівчата району твої. Це треба просто піар компанію на рівні держави думати, як зробити. Якщо ви звертали увагу, вривайся в 3-тю штурмову, ти дивишся і хочеться, навіть якщо ти уже наважуєшся, то ти хочеш. Отак мало все це працювати і на рівні ЗСУ. Маркетолога якогось хорошого запросити і це продавати як жвачку, чи як хороший компʼютер. І тоді мені здається, люди більш спокійно сприйматимуть", — сказав співак.

За словами Мирослава, зараз в армії ідеальні умови для того, щоб служити, але, на жаль, мало хто це розуміє. Він наголосив, що у 2022 році, коли війна тільки почалася, було багато труднощів, однак вже сьогодні умови для солдатів кращі ніж були.

"Зараз тут, я перестав чесно кажучи читати соцмережі, тільки через необхідність туди заходжу, якщо щось потрібно запостити, але якраз підтримуються всі негативні моменти, що там руки, ноги відірвані, в перший же день тебе кинуть на лівий берег, але це не так. Взагалі зараз ідеальні умови, щоб іти. Якщо в 22 році всі іще не одяглися, десь самі знаходили зброю і бігли захищати свої міста, то зараз тобі дають 2 чи 3 місяці підготовки, тебе всьому навчають, ідеальні умови, щоб служити. Тому що люди не розуміють, що якщо зараз цим не скористатися, і якщо все піде не так, якщо сюди москаль прийде, у них знову не буде часу для підготовки і вони знову опиняться зі зброєю в руках, але ще ззаду них будуть стріляти", — пояснив Мстислав Кувалдін.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Сергій Жадан офіційно приєднався до лав Нацгвардії.

Крім цього, Фокус писав, лідер гурту "The ВЙО", який служить в ЗСУ, зізнався, що вивіз повнолітніх синів за кордон.