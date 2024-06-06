Лідер гурту "The ВЙО", який служить в ЗСУ, зізнався, що вивіз повнолітніх синів за кордон (відео)

Мирослав Кувалдін не приховує, що свідомо вивіз синів за кордон. Співак наголосив, якщо вони матимуть бажання, зможуть повернутися в Україну у будь-який день, а от виїхати з неї не зможуть.

49-річний співак, лідер гурту "The ВЙО", а нині військовослужбовець 59-ї ОМПБр Мирослав Кувалдін, який має російсько-нігерське коріння, зізнався, що вивіз своїх синів за кордон. Подробицями співак поділився в інтерв’ю проєкту ТСН "Наодинці".

Зокрема, Кувалдін розповів, що має двох синів — Корнія, якому виповнився 21 рік, та Булата, якому нещодавно виповнилося 18 років.

Як уточнив співак, обоє його синів не живуть зараз в Україні. За його словами, старший син Корній вже третій рік навчається в коледжі в Ірландії на компʼютерній спеціальності, а Булат, до того як йому виповнилося 18 років, буквально за тиждень до цього, виїхав з матір’ю в Німеччину.

"Я порадив їм збиратися і їхати. Вони зараз в Німеччині з дружиною. Вони там живуть.

Я так собі подумав, оскільки тут не понятно ситуація, на скільки ця вся історія довго затягується з війною, із забороною виїзду, якщо у нього щось зіграє патріотичне і він захоче воювати, або захоче просто бути в Україні, він завжди зможе сюди приїхати, а якщо навпаки, він, будучи тут, захоче виїхати, то він це не зможе зробити. Відповідно ми це зробили, коли це ще дозволялося законом. Він зараз вчить німецьку мову, готується до вступу в університет", — уточнив лідер гурту "The ВЙО".

Сам же Мирослав Кувалдін з перших днів повномасштабної війни в Україні вступив до рахівського територіального батальйону. Потім він приєднався до 101 бригади 69 батальйону, де прослужив 15 місяців (до 1 травня 2023 року). В армії співак взяв собі позивний "Джонич". Зараз співак служить у складі 59- ї бригади в "Культурному десанті".

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