Лидер группы "The ВЙО", который служит в ВСУ, признался, что вывез совершеннолетних сыновей за границу (видео)

Мирослав Кувалдин не скрывает, что сознательно вывез сыновей за границу. Певец отметил, если они будут иметь желание, смогут вернуться в Украину в любой день, а вот выехать из нее не смогут.

49-летний певец, лидер группы "The ВЙО", а ныне военнослужащий 59-й ОМПБр Мирослав Кувалдин, который имеет российско-нигерские корни, признался, что вывез своих сыновей за границу. Подробностями певец поделился в интервью проекту ТСН "Наедине".

В частности, Кувалдин рассказал, что имеет двух сыновей — Корнея, которому исполнился 21 год, и Булата, которому недавно исполнилось 18 лет.

Как уточнил певец, оба его сына не живут сейчас в Украине. По его словам, старший сын Корней уже третий год учится в колледже в Ирландии на компьютерной специальности, а Булат, до того как ему исполнилось 18 лет, буквально за неделю до этого, уехал с матерью в Германию.

"Я посоветовал им собираться и уезжать. Они сейчас в Германии с женой. Они там живут.

Я так себе подумал, поскольку здесь не понятно ситуация, на сколько эта вся история долго затягивается с войной, с запретом выезда, если у него что-то сыграет патриотическое и он захочет воевать, или захочет просто быть в Украине, он всегда сможет сюда приехать, а если наоборот, он, будучи здесь, захочет уехать, то он это не сможет сделать. Соответственно мы это сделали, когда это еще разрешалось законом. Он сейчас учит немецкий язык, готовится к поступлению в университет", — уточнил лидер группы "The ВЙО".

Сам же Мирослав Кувалдин с первых дней полномасштабной войны в Украине вступил в раховский территориальный батальон. Затем он присоединился к 101 бригаде 69 батальона, где прослужил 15 месяцев (до 1 мая 2023 года). В армии певец взял себе позывной "Джонич". Сейчас певец служит в составе 59-й бригады в "Культурном десанте".

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