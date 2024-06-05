"Я думаю, что им не время сейчас быть в Украине": Алан Бадоев заявил, что его дети не планируют приезд на Родину

Алан Бадоев признался, что его дети не планируют пока возвращение в Украину. За два года войны дети режиссера ни разу не были в Украине.

Известный украинский режиссер Алан Бадоев признался, что его дети не планируют возвращаться в Украину этим летом. Подробностями личной жизни детей режиссер поделился в выпуске "ЖВЛ представляет".

В частности, Алан Бадоев, четыре года не видел своих детей — 21-летнего Бориса и 19-летнюю Лолиту, которые уже много лет живут за границей — в Италии. Сначала была пандемия в мире, а уже потом полномасштабная война. Только в апреле 2024 года, когда режиссер гастролировал по миру с фильмом "Долгие сутки", Алан Бадоев несколько дней имел время, чтобы побыть с детьми.

В интервью журналистка спросила, не планируют ли дети режиссера приехать в Украину на лето, он ответил, что вряд ли, ведь у них там учеба. Алан Бадоев уточнил, что младшая дочь заканчивает школу в этом году, а сын занимается режиссурой и работает над собственным фильмом.

"Они уже взрослые. Они учатся. Лола заканчивает школу, а Боря работает над своим фильмом. Я думаю, что им не время сейчас быть в Украине", — пояснил режиссер.

Алан Бадоев также рассказал о последней встрече с детьми. Режиссер признался, что пересматривал с ними свою режиссерскую работу "Долгие сутки", ведь ему было важно, чтобы его потомки знали и видели историю, которая сейчас происходит на их Родине.

Стоит отметить, что Алан Бадоев имеет только одну родную дочь Лолиту, которая родилась в браке с Жанной Бадоевой. Сын Борис — не родной режиссеру, он родился в браке Жанны и журналиста Игоря, однако режиссер называет юношу сыном.

Напомним, ранее мы писали, что Алан Бадоев прокомментировал молчание Софии Ротару.

Кроме этого, Фокус писал, Алан Бадоев рассказал, что певица-предательница Anna Asti должна ему крупную сумму.