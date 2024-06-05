"Я думаю, що їм не час зараз бути в Україні": Алан Бадоєв заявив, що його діти не планують приїзд на Батьківщину

Алан Бадоєв зізнався, що його діти не планують поки повернення в Україну. За два роки війни діти режисера жодного разу не були в Україні.

Відомий український режисер Алан Бадоєв зізнався, що його діти не планують повертатися в Україну цього літа. Подробицями особистого життя дітей режисер поділився у випуску "ЖВЛ представляє".

Зокрема, Алан Бадоєв, чотири роки не бачив своїх дітей — 21-річного Бориса та 19-річну Лоліту, які вже багато років живуть за кордоном — в Італії. Спочатку була пандемія у світі, а вже потім повномасштабна війна. Лише у квітні 2024 року, коли режисер гастролював по світу із фільмом "Довга доба", Алан Бадоєв кілька днів мав час, щоб побути з дітьми.

В інтерв’ю журналістка запитала, чи не планують діти режисера приїхати в Україну на літо, він відповів, що навряд, адже у них там навчання. Алан Бадоєв уточнив, що молодша донька закінчує школу у цьому році, а син займається режисурою і працює над власним фільмом.

"Вони вже дорослі. Вони вчаться. Лола закінчує школу, а Боря працює над своїм фільмом. Я думаю, що їм не час зараз бути в Україні", – пояснив режисер.

Алан Бадоєв також розповів про останню зустріч з дітьми. Режисер зізнався, що переглядав з ними свою режисерську роботу "Довга доба", адже йому було важливо, щоб його нащадки знали і бачили історію, яка зараз відбувається на їх Батьківщині.

Варто зазначити, що Алан Бадоєв має лише одну рідну доньку Лоліту, яка народилася у шлюбі із Жанною Бадоєвою. Син Борис — не рідний режисеру, він народився у шлюбі Жанни та журналіста Ігоря, однак режисер називає юнака сином.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Алан Бадоєв прокоментував мовчання Софії Ротару.

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