"Идеальные условия, чтобы служить": лидер группы "The ВЙО" объяснил, почему не стоит бояться идти на фронт (видео)

"Эта вся история с уклонистами и то, что там кто-то не обязан служить, я думаю, что это больше всего оскорбляет военных", — пояснил Мирослав Кувалдин.

49-летний лидер группы "The ВЙО", который служит в составе 59-й ОМПБр Мирослав Кувалдин, заявил, что в Украине надо организовывать специальную пиар-компанию, чтобы мужчины хотели идти на фронт. Об этом он заявил в интервью ТСН наедине.

В частности, певец отметил, что, по его мнению, люди очень боятся ТЦК, поскольку всю информацию об армии, войне и фронт подают "не аппетитно". Все потому, что в медиа показывают только одни проблемы, а не преимущества.

"Вот мы с вами разговариваем сейчас только об одних проблемах, а если бы висели билборды, что приходи в армию, здесь не нужно думать, что одевать, ты всегда одет, всегда накормлен, лучшие транспортные средства, лучшее оружие, лучшие девушки района твои. Это надо просто пиар компанию на уровне государства думать, как сделать. Если вы обращали внимание, врывайся в 3-ю штурмовую, ты смотришь и хочется, даже если ты уже решаешься, то ты хочешь. Так должно все это работать и на уровне ВСУ. Маркетолога какого-то хорошего пригласить и это продавать как жвачку, или как хороший компьютер. И тогда мне кажется, люди более спокойно будут воспринимать", — сказал певец.

По словам Мирослава, сейчас в армии идеальные условия для того, чтобы служить, но, к сожалению, мало кто это понимает. Он отметил, что в 2022 году, когда война только началась, было много трудностей, однако уже сегодня условия для солдат лучше чем были.

"Сейчас здесь, я перестал честно говоря читать соцсети, только из-за необходимости туда захожу, если что-то нужно запостить, но как раз поддерживаются все негативные моменты, что там руки, ноги оторваны, в первый же день тебя бросят на левый берег, но это не так. Вообще сейчас идеальные условия, чтобы идти. Если в 22 году все еще не оделись, где-то сами находили оружие и бежали защищать свои города, то сейчас тебе дают 2 или 3 месяца подготовки, тебя всему учат, идеальные условия, чтобы служить. Потому что люди не понимают, что если сейчас этим не воспользоваться, и если все пойдет не так, если сюда москаль придет, у них снова не будет времени для подготовки и они снова окажутся с оружием в руках, но еще сзади них будут стрелять", — пояснил Мстислав Кувалдин.

Напомним, ранее мы писали, что Сергей Жадан официально присоединился к рядам Нацгвардии.

Кроме этого, Фокус писал, лидер группы "The ВЙО", который служит в ВСУ, признался, что вывез совершеннолетних сыновей за границу.