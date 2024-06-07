Вокалист группы "Жадан и Собаки" ушел воевать на фронт

Евгений Турчинов присоединился к украинской армии вместе со своим коллегой по группе Сергеем Жаданом. Все члены команды, которые приняли решение пойти на фронт, сейчас находятся в учебном центре.

39-летний музыкант и композитор, а также вокалист группы "Жадан и Собаки" Евгений Турчинов, вслед за своим коллегой Сергеем Жаданом, также принял решение присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины. О своем решении музыкант сообщил у себя на странице в Инстаграм.

В частности, Турчинов опубликовал фото из учебного центра, где он в военной форме держит в руках оружие. Музыкант уточнил, что вступил в состав 13-й бригады "Хартия". Он также уточнил, что сейчас проходит обучение.

Кто такой Евгений Турчинов

39-летний Евгений Турчинов родился в Харьковской области, пгт Малиновка. Музыкант был участником группы "Дети капитана Гранта", "Жадан и Собаки", "Евгений Константиныч и Кровавое Забазарево" и "Линия Маннергейма". Кроме этого, музыкант является композитором к части песен групп "Линии Маннергейма" и "Жадан и Собаки".

Напомним, ранее мы писали, что Сергей Жадан официально присоединился к рядам Нацгвардии.

Кроме этого, Фокус писал, что лидер группы "The ВЙО" объяснил, почему не стоит бояться идти на фронт.