Поддерживает Украину более 10 лет: Сергей Жадан встретился с французским режиссером

Бернар-Анри Леви снял о борьбе украинцев за свободу несколько фильмов. Он неоднократно посещал Украину в условиях большой войны.

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Украинский писатель и музыкант Сергей Жадан, который присоединился к рядам Нацгвардии, встретился с французским режиссером Бернаром-Анри Леви. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

Писатель, философ и военный корреспондент более 10 лет поддерживает Украину.

"Хартию посетил Бернар-Анри Леви — философ, писатель и режиссер, человек, который много делает для того, чтобы мир не забывал об Украине, разбирается в реалиях и не устает фиксировать преступления россиян в этой войне", — рассказал о встрече Сергей Жадан, показав фото с режиссером.

Военнослужащий также рассказал, что режиссер побывал на позициях, где пообщался с украинскими воинами о "будущей оборонной концепции нашей страны, о Востоке и Западе, о войне и мире".

"Друг, спасибо за помощь, ждем снова в гости и надеемся на фильм о нашей бригаде", — добавил Жадан.

Сергей Жадан и Бернар-Анри Леви

В свою очередь французский философ также опубликовал фото с украинским защитником.

"С писателем Сергеем Жаданом, легендой Украины", — написал Леви.

Сергей Жадан и Бернар-Анри Леви

Бернар-Анри Леви снял несколько фильмов о борьбе Украины за свободу: "Почему Украина" (2022) и "Слава Украине" (2023). Последний Леви создал во время своей поездки в 2022 году по украинским городам с Востока на Юг, во время которой побывал на линии фронта.

Напомним, вокалист группы "Жадан и Собаки" мобилизовался.

Также Фокус писал о реакции Сергея Жадана на слухи о его новом романе.