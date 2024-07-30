"Не делают привилегий": Сергей Жадан рассказал о службе в армии

Писатель вступил в ряды Нацгвардии около двух месяцев назад. К "Хартии" также присоединились и другие участники группы "Жадан и Собаки".

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49-летний украинский писатель и музыкант Сергей Жадан рассказал о службе в Национальной гвардии. Об этом пишет Show 24.

Жадан, который присоединился к рядам бригады НГУ "Хартия" в июне 2024 года, уже прошел обучение и поделился своими впечатлениями.

"Занятия были интересными. Было насыщенно, интенсивно, в чем-то — тяжело, в чем-то — приятно, потому что были единомышленники в "Хартии". Школа инструкторов сильная, требовательная, но справедливая, и там вся подготовка базируется на уважении к бойцу. Это, конечно, мотивирует. Хочешь быть лучшим, хочешь не отставать от других. Собственно, в 50 лет как-то уже немного странно проходить школу, но мне было интересно", — признался писатель.

В частности, музыкант рассказал, что проходил обучение вместе с другими участниками группы "Жадан и Собаки". Ранее Фокус писал о мобилизации вокалиста группы "Жадан и Собаки". Впрочем, несмотря на медийность, никаких исключений для музыкантов не делали во время прохождения обучения.

"Для нас не делают каких-то привилегий, не делают каких-то попусков", — признался Сергей Жадан.

По словам писателя, он давно близко общался с бойцами и командирами "Хартии", ведь раньше помогал им.

Также Жадан отметил, что не стоит бояться идти на фронт, а нужно к этому правильно подготовиться.

"Посоветоваться с людьми, которые уже есть в Силах обороны, потому что, когда ты знаешь, куда идешь, когда знаешь командиров, структуру того подразделения, куда ты можешь попасть — все не так страшно", — посоветовал писатель.

О начале прохождения Жаданом учений стало известно в начале лета.

"Вступил в ряды 13 бригады НГУ "Хартия". Прохожу обучение. Служу украинскому народу", — сообщил музыкант 6 июня

Сергей Жадан

Напомним, Сергей Жадан встретился с французским режиссером.

Также Фокус писал о рассказе Христины Соловий о романе с Сергеем Жаданом.