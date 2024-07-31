Эфир из бусика: Сергей Жадан создал странствующее радио, которое вещает для бойцов Сил обороны

У радио пока что нет эфирной сетки и твердого графика выхода программ.

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Первое в Украине странствующее "Радио Хартия", идейным вдохновителем которого является поэт Сергей Жадан и студия которого физически расположена внутри бусика, появилось сравнительно недавно, только 24 июля. О создании передвижной радиоточки "Детектору медиа" рассказала журналистка, военнослужащая 13-й бригады Нацгвардии Украины "Хартия", младший сержант Алла Кошляк.

Она отметила, что "Радио Хартия" является независимым медиа, а бригада — ее главный партнер. По юридической форме медиа является обществом с ограниченной ответственностью, где работают и гражданские, и военные, что позволяет обойти многие бюрократические моменты.

Передвижное радио находится в бусике, внутри которого оборудована студия с микрофонами, есть стол и места для гостей и ведущих. В студии может расположиться четыре человека, хотя, как признается Алла Кошляк, более комфортно втроем.

"Мы собираемся много путешествовать, прежде всего по прифронтовым общинам, доступными позициями, для этого имеем автономное питание, интернет", — рассказала она.

По ее словам, это также некий "продакшн на колесах", который производит видео и аудиоконтент. Также "радийщики" создают плейлисты для бойцов, которые идут с флешками на позиции.

"Я за то, чтобы наши военные слушали качественную украинскую музыку, а не российское непонятно что", — подчеркнула Алла Кошляк, объяснив, что таким образом они воспитывают музыкальные вкусы военнослужащих.

Наполнение эфира

У радио нет эфирной сетки и устоявшегося графика программ. Не исключено, что это будет в перспективе, но пока это микроавтобус, который путешествует по Украине.

"Вот мы уже были на музыкальном фестивале Atlas в Киеве, записали много людей там. А завтра можем быть на линии фронта, писать там, конечно, с соблюдением всех моментов безопасности, чтобы не светить позиции. Готовим репортажи с деоккупированных территорий Харьковщины и прифронтовой Донетчины", — поделилась планами Алла Кошляк.

В программе "Згідно-відповідно" рассказывают об армейской бюрократии, делятся советами, как написать рапорт, как правильно работать с волонтерами и не наткнуться на мошенников, какой информацией надо поделиться со своими родственниками. Запланированы и лайфхаки для выживания.

Программа "Стандарты кухонно-диванной экспертизы", которую ведет Сергей Жадан, является альтернативой шоу с умными экспертами, которые обсуждают и политику, и войну. Среди гостей уже были Рамил Насиров и Жека из группы "Курган и Agregat", медиаспециалист Наталья Зубарь и священник Виктор Маринчак.

Программа "Фиолетовый дракон" рассказывает о женщинах в армии, в полиции, о медиках, в ГСЧС и тому подобное. О женщинах, которые много на себе тянут, которые иногда себя такими драконами чувствуют, жгут врагов, но и делятся теплом и хотят его, — рассказала Алла Кошляк.

В подкасте "Круговая оборона" ведущие разговаривают с волонтерами, с людьми, которые так или иначе приобщаются к обороне страны. Эти разговоры, пояснила она, объединены идеей, что ты "каждый день просыпаешься и делаешь что-то полезное и вдохновенное".

В программе "Сценарий парада на Красной площади" беседуют с военными.

Кроме того, для информационной гигиены, транслируются и обычные новости, чтобы солдаты не узнавали их из сомнительных источников.

Кто работает на радио "Хартия"

У микрофонов работают Сергей Жадан, Алла Кошляк и Дмитрий Третьяк, который ранее играл в театре "Нафта", в группе Urbanistan, вел "Культурный подкаст" на радио "Накипело". Евгений Турчинов, который является автором музыки к части песен "Линии Маннергейма" и "Жадан и Собаки", отвечает за музыкальную составляющую радио, за джинглы и плейлисты.

Также еще есть исполнительный директор Иванна Скиба-Якубова, продюсер-консультант Роман Заяц, руководитель видеопродакшна Денис Фесенко, директор по коммуникациям Лидия Калашникова и техническая команда, часть которой сейчас на позициях и в "учебке".

"Но мы все взаимозаменяемы, и Сергей тоже может посидеть за пультом, если надо. Мы все и ведущие, и выпускающие редакторы", — отметила Алла Кошляк.

После победы у радио все равно будет очень много работы, убеждена она, ведь в стране начнется физический процесс восстановления и процесс восстановления в обществе.

"Будет много горя, конфликтов, разочарования, недоразумений. Это будет сложная работа — прорабатывать все травмы. Нам нужно будет перезаключить новый общественный договор, научиться говорить друг с другом, не меряться страданиями, не меряться, кто из нас больший герой. Кто там воевал, а кто в штабе сидел", — отметила Алла Кошляк.

Она подчеркнула, что медиа также должны рассказать истории людей, которые погибли, получили ранения, потеряли свое здоровье и тех, кто продолжает держать строй, в армии или в тылу.

Ранее Фокус писал о мобилизации вокалиста группы "Жадан и Собаки".